Создатель московской школы сюрреализма, художник Виктор Кротов был найден мертвым у себя дома на 81-м году жизни. Об этом рассказал РЕН ТВ его сын.

Из сообщения канала следует, что Кротов покончил с собой. Тело обнаружила в квартире подруга художника. Он оставил предсмертную записку, в которой попросил никого не винить в случившемся.

Виктор Кротов родился в Московской области в 1945 году. Окончил Московское Строгановское высшее художественно-промышленное училище. В 1976 году вошел в столичный Горком художников-графиков — профсоюз, вокруг которого сформировалось сообщество неофициальных авторов.

Свой стиль Кротов определял как «романтический сюрреализм» в противовес классическому сюрреализму 20 века, который художник считал жестоким и гротескным. Кротов с уважением отзывался об одном из самых известных сюрреалистов Сальвадоре Дали, но говорил, что никогда не старался ему подражать, «потому что это оскорбительно для художника — быть таким, как другой».

Произведения Кротова хранятся в фондах Третьяковской галереи, а также в музеях и частных коллекциях разных стран.