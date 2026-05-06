Трехкратный победитель «Евровидения» (дважды как исполнитель и один раз как композитор) Джонни Логан отказался от выступления на юбилейном 70-м музыкальном конкурсе в Вене. Как сообщает издание 20minutos, певец мотивировал свой отказ поддержкой бойкота, связанного с участием Израиля.

«Меня попросили выступить в качестве гостя, и мне пришлось отказаться. Мое решение — поддержать ирландское правительство и позицию ирландского телевидения по этому вопросу», — заявил Логан, уточнив, что поступало три или четыре предложения принять участие в этом году.

Отказ Логана, чьи выигравшие конкурс песни Hold Me Now 1987 года и What’s Another Year 1980-го до сих пор считаются классикой «Евровидения», стал очередным ударом по репутации мероприятия: до этого пять стран, включая Испанию, Нидерланды, Исландию, Ирландию и Словению, уже отказались от участия из-за присутствия израильской стороны.

Организаторы, однако, готовят масштабное шоу в честь 70-летия «Евровидения». Первый полуфинал 12 мая откроет Вики Леандрос, которая выиграла конкурс 1967 года, тоже проходивший в Вене.

На сцену во втором полуфинале 14 мая выйдет прошлогодний триумфатор JJ. Он, кстати, лично призывал отстранить Израиль от участия в конкурсе, ссылаясь на то, что эта страна ведет боевые действия в секторе Газа. Артист напоминал, что на аналогичных основаниях ранее была отстранена Россия.

Финал 16 мая украсят выступления Lordi (Финляндия-2006), Русланы (Украина-2004), Александра Рыбака (Норвегия-2009), Верки Сердючки и других звезд конкурса прошлых лет.