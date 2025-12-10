Исландия станет пятой страной, отказавшейся от участия в конкурсе «Евровидение», который состоится в Вене в 2026 году. Об этом, как пишет австрийская газета Der Standard, 10 декабря ​​по итогам совещания объявил национальный телевещатель — компания RÚV.

Причиной такого решения стало согласие Европейского вещательного союза (EBU) допустить к участию в конкурсе Израиль. По тем же соображениям отправлять своих представителей в Вену ранее отказались Испания, Нидерланды, Словения и Ирландия.

«Учитывая общественные дебаты в нашей стране и реакцию на решение ЕВС на прошлой неделе, ясно, что ни радости, ни мира не воцарится, если Исландия примет участие в Евровидении», — пояснил гендиректор Стефан Эйрикссон после состоявшегося 10 декабря совещания.

Во время этой встречи у штаб-квартиры RÚV прошла пропалестинская демонстрация, участники которой активно выступали за отказ Исландии от участия.

«Вопрос решен, и исландцы теперь знают, что мы не будем участвовать в конкурсе песни “Евровидение” — по причинам, которые известны всем. И я лично говорю: поздравляю Исландию!» — заявил председатель наблюдательного совета RÚV Стефан Йон Хафштейн. Накануне, 9 декабря, министр культуры и СМИ Исландии Логи Эйнарссон заявил телеканалу RÚV, что участие Исландии в «Евровидении» было бы «прискорбным», поскольку стало ясно, что Израилю не запретят участвовать. При этом он уточнил, что это его личное мнение, и он не хочет вмешиваться в дела телекомпании.

RÚV долго сомневалась по поводу участия в «Евровидении-2026», поэтому руководство компании отложило совещание по этому вопросу на максимально дальний срок: 10 декабря был последний день, когда страны могли зарегистрироваться на конкурс.

Европейский вещательный союз (EBU) ранее объявлял, что ожидает регистрацию примерно 35 вещательных компаний. Полный список участников будет опубликован до Рождества.

В 2025 году Израиль на «Евровидении» представляла певица Эдит Голан, ранее участвовавшая в российском телеконкурсе «Голос.Дети». Она подготовила для выступления на конкурсе песню, посвященную нападению боевиков палестинской радикальной группировки ХАМАС на приграничные израильские территории в октябре 2023 года, но в итоге ее обязали внести изменения в текст. Общественный резонанс и негодование из-за присутствия Израиля в числе участников «Евровидения» были настолько велики, что Голан не покидала отель на протяжении всего срока пребывания в шведском городе Мальме, где проводился конкурс.

Формально устав «Евровидения» запрещает участникам выступать с номерами, содержащими политические отсылки и намеки. Тем не менее это требование регулярно нарушается, а организаторы этому не препятствуют.