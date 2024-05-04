Певица Эден Голан, которая будет представлять Израиль на конкурсе «Евровидение-2024» в шведском Мальме, практически не покидает свой номер в отеле по распоряжению службы безопасности. Ей запретили участие в любых публичных мероприятиях начиная с 5 мая и до окончания конкурса, пишет Spiegel.

Израильская секретная служба Шабак еще в марте направила своих агентов в Мальме, чтобы на месте оценить условия, в которых будет обеспечиваться безопасность Голан на «Евровидении», и определить, какая охрана ей потребуется. Количество охранников, сопровождающих певицу, не разглашается.

Голан пришлось несколько раз менять конкурсную песню. Содержавшиеся в тексте отсылки к нападению боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года были признаны политическими — и, соответственно, нарушающими устав «Евровидения». В итоге вместо запланированного изначально «Октябрьского дождя» Голан исполнит его адаптированную версию «Ураган».

«Евровидение» — крупнейшее музыкальное шоу в мире. После победы певицы Loreen в 2023 году Швеция получила право принимать конкурс в 2024 году и выбрала Мальме в качестве места его проведения. Мероприятия «Евровидения» стартуют 4 мая (пока это будут вечеринки), а 7 и 9 мая состоятся полуфиналы, по итогам которых из 37 стран-участниц в финал, запланированный на 11 мая, выйдут 26. За все это время в Мальме ожидается более 100 тысяч посетителей.

В Мальме в период проведения «Евровидения» ожидаются массовые пропалестинские демонстрации с участием до 20 тысяч человек, которые приедут в том числе из других частей страны и из соседней Дании. Шведская полиция готовится к тому, что среди демонстрантов могут оказаться «агрессивные представители левого экстремизма».

На помощь к шведским правоохранительным органам прибыло подкрепление полицейских из Дании и Норвегии. Местные СМИ сообщают, что из региона вывозят заключенных — очевидно, чтобы освободить места в камерах для задержанных протестующих.

Автомобильное движение вокруг арены, на которой пройдут полуфиналы и финал «Евровидения», ограничено полицией еще несколько недель назад. Эти ограничения сохранятся на все время проведения конкурса и могут быть продлены, если пропалестинские демонстрации продолжатся и после закрытия.

Обеспечением безопасности непосредственно на территории арены занимается шведская телекомпания SVT. По данным шведской газеты Svenska Dagbladet, она наняла для этого охранную компанию, но выяснилось, что некоторые сотрудники этой компании принимают участие в периодически проходящих антиизраильских акциях. Кроме того, пишет издание, у SVT не было времени и возможностей как следует проверить 600 волонтеров, которые будут работать на «Евровидении».

Накануне, 3 мая, мужчина и женщина сожгли Коран возле арены в Мальме и транслировали происходящее в режиме реального времени в TikTok. В другом месте в центре города сожгли палестинский флаг. Пользователи соцсетей жестко критикуют шведскую полицию, которая н смогла предотвратить эти акции. По их мнению, это свидетельствует о ее неспособности обеспечить безопасность участников и гостей «Евровидения».

В Мальме — третьем по численности населения городе Швеции — проживает много людей с палестинскими корнями. Израильская газета Jerusalem Post называет Мальме «одним из самых антисемитских мест в мире». После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября местные жители публично выражали радость по поводу случившегося. Совет национальной безопасности Израиля (СНБ) 2 мая ужесточил предупреждение о поездках израильтян в шведский город, призвав сограждан отказаться от присутствия на «Евровидении».

Участие Израиля в европейском песенном конкурсе спровоцировало массовый протест из-за продолжающихся боевых действий в секторе Газа. Петиции об отстранении израильской певицы от участия в «Евровидении» подавали артисты из Финляндии, Исландии и самой Швеции. Они также призывали бойкотировать сам конкурс.

Европейский вещательный союз (EBU) последовательно игнорировал эти призывы, зато предупредил о запрете на использование флагов Палестины и любой «пропалестинской символики», включая транспаранты с лозунгами, на конкурсе. Те, кто попытается нарушить это ограничение, будут удалены, а флаги и плакаты — изъяты.

Критики обвинили EBU в двойных стандартах, напомнив, что Россию отстранили от участия в «Евровидении» из-за ее военной операции на Украине. Однако формально причиной отстранения России названы якобы многочисленные нарушения правил конкурса с ее стороны.

У израильской общественной телерадиокомпании Kan никаких нарушений обнаружено не было, подчеркнули в EBU, добавив, что она является независимой и не аффилирована с правительством Израиля. Из-за ее критических репортажей израильские власти в последние годы несколько раз угрожали закрыть Kan, напомнили в Европейском вещательном союзе.

Представляющий Германию на конкурсе певец Исаак рассказал немецкому изданию ZDFheute, что получил много агрессивных сообщений — в частности, его называют «соучастником геноцида в Палестине» и требуют, чтобы он бойкотировал «Евровидение». Артист подчеркнул, что полностью разделяет лозунг конкурса — «Объединенные музыкой», — и призвал не вмешивать сюда политику.