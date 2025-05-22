В Госдуме прокомментировали RTVI слова победителя «Евровидения-2025» австрийского певца JJ (Йоханнеса Питча), который призвал отстранить от конкурса Израиль, как ранее отстранили Россию, и назвал обе страны «военными агрессорами».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия не стала бы участвовать в «Евровидении», даже если бы снова получила приглашение.

«Отношение к “Евровидению” особое, мы понимаем прекрасно, и цену этому “представлению” мы знаем, поэтому участвовать в этом мы не стали бы, даже если бы нас бы и пригласили. Я думаю так», — сказал депутат.

Он отметил, что в любом случае для артиста, человека культуры, недопустимо оскорблять, тем более не понимая сути проблемы.

«Называть нас “агрессорами” никто не имеет права. Мы запомним этого товарища, кто это сказал. Я не знаю, что это за певец, лично мне абсолютно плевать на его заявление, меня не интересует этот артист так называемый. <…> Я думаю, что нет смысла в дискуссию входить с каким-то…. Ниже своего достоинства», — заключил Чепа.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко сказала RTVI, что сравнивать Россию и Израиль ошибочно.

«Мы воюем на своей территории, а Израиль пытается захватить чужую, палестинскую, а мы воюем пока что в рамках границ Российской Федерации, утвержденных нашей Конституцией», — пояснила она.

Говоря о «Евровидении», депутат высказала мнение, что Россия не участвует там «потому, что просто выродился конкурс» и среди соперников не осталось «исполнителей высокого уровня». При этом она похвалила вокальные данные JJ и пригласила его в Донбасс.

«Кстати, этот австриец с женским голосом, в общем, он неплохо пел-то. Мне, честно говоря, не показалось, что он какой-то ужасный, во всяком случае, лучше, чем бородатая как бы девушка, и лучше, чем украинка, которая победила. Поэтому пусть подумает, пусть приезжает, покажем ему наш Донбасс, может быть он поймет, за что мы воюем», — рассудила Драпеко.

JJ победил в финале «Евровидения» 17 мая с песней Wasted Love («Растраченная любовь»). Второе место заняла израильская певица Юваль Рафаэль, выжившая в результате нападения палестинского радиального движения ХАМАС на участников и посетителей музыкального фестиваля Nova в Израиле 7 октября 2023 года. Третьим стал представитель Эстонии с российскими корнями Томми Кэш, уступивший израильтянке с разницей всего в один балл.

В интервью испанской ABC 21 мая JJ выразил недовольство, что к участию в конкурсе допустили Израиль. В этом контексте он сравнил Израиль с Россией, назвав обе страны «военными агрессорами» и провокаторами конфликтов.

«Я очень разочарован тем, что [из конкурса] исключили Россию и оставили Израиль. Оба являются военными агрессорами. Более того, оба они активно пытались спровоцировать [военный конфликт], что весьма разочаровывает. Я ничего не могу сделать, но если бы это зависело от меня, я бы исключил их обоих», — сказал австрийский певец.

Ранее против участия Израиля в «Евровидении» высказался премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Израиль так же [как и Россия] не должен участвовать, потому что мы не можем допустить двойных стандартов в культуре», — заявил глава испанского правительства после того, как певица Рафаэль заняла второе место.

Певица Melody, представлявшая Испанию, заняла предпоследнее место.