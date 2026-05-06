Сыры, которые скопились на российских складах из-за роста внутреннего производства, следует продавать со скидками или раздавать бесплатно многодетным и малоимущим. Это предложил первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев (КПРФ) в разговоре с Life.ru.

Инициатива стала комментарием на публикацию «Российской газеты», где говорилось, что склады переработчиков в стране «оказались заполнены под завязку». За год они увеличились на 21% и теперь составляют 77 тыс. тонн, что более чем наполовину выше средних значений за последние 5 лет, сообщило издание.

«Я думаю, что государство не должно лишаться такого огромного количества продуктов, тем более что 70 с лишним тонн сыра — это серьезно. Сыр является необходимым продуктом. Конечно, нельзя допустить утилизации», — сказал Арефьев.

В этой связи он напомнил о существовании субсидий для определенных товаров российского производства. Депутат подчеркнул, что производители вложили средства в выпуск продукции и без поддержки могут понести значительные убытки.

«Возможно, даже произойдет банкротство этих организаций и они не смогут выжить дальше. Поэтому я так полагаю, что необходимо решение этого вопроса через субсидии», — рассудил он.

Парламентарий предложил найти деньги в других сферах и направить их на компенсацию снижения цен, посольку, по его мнению, при существенных скидках сыры будут раскупаться быстрее.

Часть запасов сыра Арефьев призвал раздавать бесплатно через пункты соцпомощи многодетным и малоимущим.

Десятки тонн продукции скопились на складах из-за резкого увеличения выпуска российских сыров, что связано с рекордным за 30 лет производством молока. При этом спрос на сыры среди россиян остался на прежнем уровне, а по некоторым категориям даже снизился, отметили эксперты.

Кроме того, по их словам, реализация российской продукции замедляется из-за наличия альтернативы в виде белорусских сыров, а также из-за проблем с экспортом на внешние рынки.