В 2025 году в России продолжился тренд на шринкфляцию — когда за ту же цену продают товар меньшего веса или объема. Сильнее всего это сказалось на пирожных, шоколадных плитках, пельменях, сливочном масле и большинстве типов фасованных сыров, рассказали RTVI в аналитической компании NTech. Почему именно эти товары уменьшаются в размерах и чего ждать в 2026 году, разбирался RTVI.

По данным NTech, пятерку продуктов, сильнее всего пострадавших от шринкфляции в 2025 году, возглавили пирожные. Эта категория потеряла в среднем 11% от веса продукта за первые девять месяцев года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го. По мнению финансиста, практикующего инвестора и эксперта по защите капитала Ивана Орлова, уменьшение веса при сохранении цены в этом случае объясняется высокой долей ручного труда и большими затратами на ингредиенты, выпекание, охлаждение, логистику, а также коротким сроком годности, который требует продать товар как можно быстрее.

«К тому же покупатель достаточно плохо ориентируется в весе: визуально пирожное то же самое, все похожее, поэтому его берут. И производители уменьшают вес порции на 10-15%, делают более воздушную структуру, снижают слой крема. В этом продукте поднять цену напрямую сложно, потому что пирожные быстро выпадают из спроса: люди ориентируются именно по цене», — говорит Орлов.

Шоколадные плитки потеряли около 6% веса. Здесь причина кроется в том, что какао-бобы сильно подорожали, но покупатели не готовы к росту цен. Поэтому производители уменьшают вес плитки, но сохраняют ее размер, то есть делают тоньше, а также заменяют ингредиенты на более дешевые.

Вес упаковки такого массового продукта как пельмени уменьшился в среднем на 5%. “Здесь шринкфляция — это больше вынужденная мера: есть рост цен на мясо, на логистику, заморозку, упаковку и достаточно высокая конкуренция в сегменте”, — говорит Иван Орлов. По его словам, производители уменьшают количество пельменей в пачке или меняют соотношение теста и начинки, чтобы не поднимать цены. “В этом направлении резко поднять цену, значит потерять полку в магазине, долю рынка, поэтому идут на ухищрения”, — добавляет он.

Пачка сливочного масла похудела в среднем на 4%. Сказался рост на молочное сырье, активный контроль со стороны государства и сетевых магазинов: производителям легче сократить вес, чем поднять цену, считает Орлов.

Упаковки оригинальных сыров, к которым аналитики NTech относят твердые, молодые и рассольные, а также сыры с белой или голубой плесенью и ассорти сыров, в среднем потеряли до 3% веса упаковки.

По словам Ивана Орлова, для этого товара шринкфляция менее выражена, но тренд устойчив из-за дорогой ферментации, зависимости от импортных технологий и ингредиентов. Также свою роль сыграло и снижение платежеспособного спроса. “Поэтому производители уменьшают вес нарезки, делают более маленькие упаковки и продают ассорти, где сложнее отследить объемы”, — говорит он.

Под угрозой молочка и сосиски

Логика шринкфляции заключается в том, что производителю сложно резко поднимать цены, так как люди могут просто отказаться от подобных внезапно подорожавших товаров. “Потребители слабо контролируют вес и ориентируются на ценник упаковки целиком”, — пояснил Орлов.

В 2026 году, если логистика продолжит дорожать, а давление на себестоимость товаров не снизится, шринкфляция продолжится. По мнению Орлова, в 2026 году могут уменьшиться упаковки молочных продуктов — на 3-7%. Также шринкфляция, вероятно, коснется колбас и мясных полуфабрикатов, в том числе фарша, сосисок и ветчин. Орлов прогнозирует среднее уменьшение упаковок в этой категории на 5-10%.

В меньшей степени шринкфляции будут подвержены крупы и макароны, замороженные овощи и смеси. В последнем случае производители могут не уменьшать упаковку, а менять соотношение льда и продукта, так что уменьшение содержания будет не так заметно.

«Достаточно низкая вероятность, что шринкфляция коснется хлеба массовых сортов, муки, сахара. Здесь ниже пространство для маневра у производителей», — говорит Орлов.

Илья Мосягин, помощник Депутата Государственной Думы, старший преподаватель Института международных экономических связей, согласился в разговоре с RTVI, что в 2026 году тренд на шринкфляцию сохранится.

«Помимо уже упомянутых категорий, в зоне внимания также находятся напитки, чай, кофе, растительное масло и макаронные изделия, где сокращение веса на 10-20% при сохранении цены уже не редкость», — сказал он.

По мнению эксперта, государство и регуляторы должны повышать прозрачность рынка для покупателей, чтобы они лучше понимали стоимость продуктов. “Одной из наиболее действенных инициатив могло бы стать повсеместное и обязательное указание на ценниках конечной цены за килограмм или литр, что позволит легко сравнивать стоимость товаров разного веса и объема”, — считает Мосягин.