Президент Канарских островов Фернандо Клавихо обвинил центральное правительство Испании в нелояльности и потребовал не подвергать жителей архипелага угрозе заражения хантавирусом от пассажиров круизного лайнера MV Hondius. Об этом он заявил в интервью радиостанции COPE.

В программе «Herrera en COPE» глава региона раскритиковал кабинет премьер-министра Испании Педро Санчеса за действия, которые «оставляют желать лучшего», и заявил, что не получил от Мадрида никакой внятной информации, а о решении изменить маршрут судна он узнал из средств массовой информации.

«Ни меня не спрашивают, ни объясняют, ни дают мне информацию по этому поводу», — возмутился Клавихо.

По словам президента, изначально на технической комиссии было согласовано, что тяжелых пациентов эвакуируют специальными медицинскими рейсами, а само судно продолжит движение к флагу регистрации — в Нидерланды. Однако затем этот план был изменен без какого-либо технического обоснования.

«Мы встали из-за стола технической комиссии с одним решением, а нам его меняют без всякого технического отчета», — поделился Клавихо.

Он рассказал, что утром написал премьер-министру Педро Санчесу в мессенджере с просьбой об экстренном разговоре, а ночью связался с министром здравоохранения Моникой Гарсией. Беседа с ней, по его словам, не внесла ясности: чиновница лишь сослалась на «просьбу о помощи от Голландии», не предоставив никаких подтверждающих документов и других обоснований необходимости приема лайнера.

Клавихо также подверг сомнению саму логику трехдневного перехода зараженного судна от побережья Кабо-Верде к Канарским островам.

«Зачем подвергать пассажиров трем дням плавания до Канар, чтобы сделать здесь то же самое, что можно сделать в Кабо-Верде? И если они не заражены и нет чрезвычайной ситуации, почему им не продолжить плавание до Нидерландов?» — задался вопросом президент.

В этой связи глава региона сформулировал свою принципиальную позицию:

«Я не собираюсь вслепую подвергать опасности безопасность жителей Канар в условиях правительства, которое не ведет себя лояльно».

На борту судна, где от вируса скончались три человека, находятся 14 граждан Испании (13 пассажиров и один член экипажа), которые чувствуют себя хорошо и не имеют симптомов. Всего на лайнере 147 человек, это граждане более чем 20 стран, включая россиянина, украинцев, испанцев и французов.

Что известно о вспышке хантавируса на круизном лайнере

По предварительным данным, на борту распространилась разновидность вируса «Андес», летальность которой достигает 40%. Согласно плану Минздрава Испании, после прибытия в порт пассажиров обследуют и репатриируют на родину специальным транспортом, исключив контакты с местным населением.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что на борту круизного лайнера MV Hondius, который направлялся из аргентинского Ушуайи в Кабо-Верде через Атлантический океан, заболели семь человек, из них трое умерли, один находится в критическом состоянии, еще у троих наблюдаются легкие симптомы.

Первые симптомы появились у 70-летнего гражданина Нидерландов. Исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что он мог заразиться еще до посадки на лайнер.

Одна из пассажирок, близко контактировавшая с первым заболевшим, сошла на берег на острове Святой Елены 24 апреля, после чего совершила перелет коммерческим рейсом в Йоханнесбург 25 апреля и скончалась по прибытии в отделение неотложной помощи 26 апреля.

4 мая диагноз хантавирусной инфекции был подтвержден методом ПЦР, ведется отслеживание контактов пассажиров, находившихся на том же рейсе.

Что такое хантавирус и почему он так опасен

Хантавирусы — группа вирусов, передающихся человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. Они вызывают тяжелые заболевания, включая хантавирусный легочный синдром и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Различают две основные группы — хантавирусы Старого Света (Евразия) и Нового Света (Америка). Вирусы Нового Света значительно смертоноснее: уровень летальности при легочном синдроме достигает 30-50%. Вирус Андес (Andes virus), распространенный в Аргентине и Чили, является единственным хантавирусом, для которого документально подтверждена передача от человека к человеку. ВОЗ в настоящее время оценивает риск для населения мира как низкий.

Вакцины от хантавирусов на сегодня не существует, хотя в мире и в России ведутся научные исследования, включая разработку м-РНК-вакцин. Симптомы схожи с другими вирусными инфекциями: появляются высокая температура, выраженная интоксикация, головная боль. Эффективность лечения зависит от своевременной диагностики и госпитализации, так как инфекция поражает легкие, почки и сердечно-сосудистую систему, а при проблемах с легкими может потребоваться перевод в реанимацию с использованием ИВЛ.