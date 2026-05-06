В России нужен госзаказ на создание оптимистичной фантастики, государство должно финансово поддержать авторов и кинематографистов. Об этом в беседе с RTVI заявил автор «Ночного дозора» и «Черновика», писатель и сценарист Сергей Лукьяненко.

Ранее замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов в журнале «Государство» сообщил, что антиутопии в духе сериала Fallout лишают россиян веры в светлое будущее. По его мнению, массовая культура «парализует способность созидать будущее» и нужно возродить советскую модель госзаказа на позитивный образ завтрашнего дня — опираясь на опыт писателя-фантаста Ивана Ефремова и братьев Стругацких.

Лукьяненко поддержал эту идею. «Нам нужна наша фантастика, кинофантастика в первую очередь, поскольку это самый, наверное, мощный инструмент влияния на сознание людей», — сказал он.

По словам писателя, речь должна идти о мире, где люди «заняты не погоней по радиоактивным пустырям за последней банкой тушенки, а тем, чтобы действительно сделать жизнь лучше, совершать научные открытия, строить, любить».

«Я лично приветствовал бы госзаказ, который поддерживал бы фильмы и сериалы, которые показывают достаточно интересное, не обязательно беспроблемное, но все-таки позитивное будущее нашей страны, нашего мира. Это то, что нужно», — добавил собеседник RTVI.

Однако реализовать это непросто: по словам Лукьяненко, российское фантастическое кино выпускается, но страдает от нехватки бюджетов, хороших сценаристов и режиссеров. «У нас беда чудовищная со сценаристами — это я вам скажу как тоже отчасти сценарист», — отметил он.

«У нас очень плохо с фантастическим кино. Оно на самом деле выпускается и, как ни странно, в изрядной мере. Но, во-первых, есть банальная проблема бюджета — нам, конечно, далеко до бюджетов Голливуда, а зритель избалован красивой картинкой и смотреть что-то снятое на уровне, прости Господи, “Гостьи из будущего” восьмидесятых годов нынешний молодой зритель не станет», — сказал писатель.

При этом он предупредил, что господдержка не должна превращаться в формальную отчетность.

«Нам не надо, чтобы сняли что-то “радужное и позитивное”, а смотреть это [потом] никто не будет. Нам нужно настоящее, хорошее кино, которое будут смотреть не только в нашей стране, а во всем мире и которое будет формировать правильный образ России, работать как мягкая сила. Потому что позитивный образ Америки во всем мире был создан Голливудом с тридцатых годов, и это американское оружие посильнее любых авианосцев», — подчеркнул Лукьяненко.

Писатель отметил, что уже работает в этом направлении: его компания «Русские Герои» разрабатывает одноименный проект совместно с «Союзмультфильмом», а также готовит рассчитанный на молодую аудиторию сериал «Патруль снов».