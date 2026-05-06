Чтобы традиционно отметить майские выходные на природе с самостоятельно замаринованным шашлыком, россиянам в этом году придется потратить в среднем 741,5 рубля — на 12 рублей больше, чем годом ранее. Свои расчеты «индекса шашлыка» представляет KP.RU на основе данных Росстата.

Стоимость мяса за год менялась по-разному в зависимости от его вида: баранина, которая традиционно считается самой дорогой, даже немного (-0,5%) потеряла в цене, а свинина и курица, наоборот, подорожали — на 5% и 3,6% соответственно.

Набор «1,5 кг мяса + 0,5 кг лука» теперь стоит:

1242 рубля — с бараниной,

616 рублей — со свининой,

366,3 рубля — с курицей.

Куда значительнее подорожало оборудование для жарки: цены на него поднялись в диапазоне от 6,2% до 9,4%.

В этом году оно обойдется в весьма чувствительную сумму — около 2300 рублей. Сюда входят:

сборно-разборный мангал (1163,8 рубля),

шесть шампуров (670,3 рубля),

2,5 кг угля (311,2 рубля),

0,5 л жидкости для розжига (138,7 рубля).

Продающееся в магазинах готовое замаринованное мясо под шашлыки стоит приблизительно в полтора раза дороже, чем аналог собственного приготовления, подсчитали аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр» по заказу KP.RU.

Так, магазинный свиной шашлык стоит в среднем около 780 рублей (на 4,1% дороже, чем год назад), а куриный — 583 рубля (на 6,6% дороже).