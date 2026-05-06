Западных проектов, посвященных мрачному будущему, действительно хватает, но это не «госзаказ Голливуда», а отражение страхов людей. Так в беседе с RTVI автор «Ночного дозора» и «Черновика», писатель и сценарист Сергей Лукьяненко прокомментировал заявление чиновника администрации президента о том, что антиутопии в кино и играх лишают россиян веры в светлое будущее.

Речь идет о публикации замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексея Семенова в журнале «Государство». Он утверждает, что массовая культура последних десятилетий транслирует мысль о неизбежном конце света, «парализует способность созидать будущее» и что государству «жизненно необходимо» развивать фантастику с «правильными поведенческими установками» — фактически воссоздав советскую модель госзаказа на оптимистичный образ завтрашнего дня. В числе виновников пессимистичного мировосприятия Семенов назвал сериалы Fallout и «Рай».

Лукьяненко согласился с тем, что художественных проектов на тему постапокалипсиса стало больше, но сразу уточнил, что это смотрят по всему миру, а не только в России.

«Я бы сказал, что тут вопрос даже не в российской аудитории, а в мировой. За последнее время я с некоторым удивлением обнаружил появление целого ряда сериалов, повествующих о каком-то глобальном апокалипсисе. И речь не про мифический зомби-апокалипсис, а именно про ядерную войну, выживание элиты в бункерах и так далее, так далее. Их достаточно много», — отметил он.

По его мнению, все эти проекты являются «скорее отражением страхов, накопившихся в обществе, во всем мире — перед военным конфликтом, перед войной».

«Я даже не думаю, что это какой-то общий госзаказ в Голливуде или где-то еще. <…> Fallout тоже в этом ряду. Хотя Fallout — это все-таки скорее ориентация на фан-сервис. Это сериал по крайне популярной компьютерной игре, я и сам в нее играл. И он сделан как раз в несколько такой игровой, гипертрофированной манере и не воспринимается, по большому счету, серьезно», — подчеркнул он.

Другие проекты — «Убежище», «Рай» — писатель называет «достаточно правдоподобными», однако замечает, что западная культура представляет весь спектр взглядов, а не только мрак.

«Надо сказать, что на Западе существуют и гораздо более оптимистичные фильмы. Например, вышедший недавно фильм «Проект “Аве Мария”», в нашем переводе — «Проект “Конец Света”». Это, в общем-то, редкий образец по духу практически советского кино — с мировым сотрудничеством людей, с поиском спасения для Земли, добрыми инопланетянами и так далее. То есть у них представлены все спектры», — резюмировал он.