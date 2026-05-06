Более 600 полицейских провели масштабный рейд на 50 объектах по всей Германии с целью задержать предполагаемых членов ультраправых молодежных банд, самым юным из которых едва исполнилось 16 лет. Об утренней операции пишет немецкая газета Bild.

По ее данным, рейд затронул 12 федеральных земель, при этом основные силы были сосредоточены в Северном Рейне — Вестфалии, Саксонии и Берлине.

Целью следствия стали члены неонацистских группировок Jung & Stark и Deutsche Jugend Voran, которая также действует под вывеской Neue Deutsche Welle. По словам источника издания, обыски проводились преимущественно для того, чтобы «нанести на карту внутренние сети» группировок, а арестов пока произведено не было.

Вербовка новых последователей, многие из которых являются несовершеннолетними, ведется целенаправленно через социальные сети TikTok и Instagram*, после чего кураторы координируют новобранцев в закрытых чатах.

Подростки подозреваются в организации охоты на представителей сексуальных меньшинств**, левых активистов и мигрантов, а также на людей, которых они сами определили как педофилов. Действия группировок отличаются крайней жестокостью: жертв массово избивают, нанося тяжелые травмы.

Немецкая федеральная полиция фиксирует резкий рост числа новых ультраправых молодежных объединений с середины 2024 года. В прошлом году обыски у Deutsche Jugend Voran проходили в Берлине, а весной 2025-го один из лидеров банды получил многолетний тюремный срок за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозы.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

** «Международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистской организацией и запрещено.