С 2022 года федеральные власти Германии не приглашают представителей посольства России на мероприятия в честь Дня Победы со своим участием. Об этом рассказали RTVI в пресс-службе посольства России в Берлине.

«С 2022 года федеральные власти ФРГ не приглашают представителей посольства на мероприятия со своим участием. Тем не менее, не испытываем недостатка в приглашениях со стороны конструктивно настроенных представителей германской общественности, а также политических деятелей, в том числе регионального уровня», — сообщил RTVI пресс-секретарь посольства России в Германии Илья Рожков.

По его словам, среди мероприятий, которые реализует посольство в честь празднования Дня Победы, будут, к примеру, возложения к советским воинским захоронениям и мемориалам, которых в Германии насчитывается более 4 тыс. Также планируются различные акции и инициативы: «Субботник Памяти», «Свеча Памяти», «Георгиевская ленточка», которые «проводятся в тесном взаимодействии с представителями соотечественного движения».

«Кроме того, по инициативе соотечественников в разных городах Германии проходят шествия «Бессмертного полка». В этом году посол России в ФРГ Сергей Нечаев традиционно примет участие в торжественных возложениях на крупнейших советских воинских мемориальных комплексах в Берлине — Трептов-парк, Тиргартен, Панков, которые состоятся 8 и 9 мая», — добавил Илья Рожков.

Как 15 апреля отметили организаторы «Бессмертного полка», в прошлом году акции прошли в 120 странах. При этом сейчас публичное перечисление всех стран-участниц нецелесообразно, так как в некоторых государствах «преждевременная огласка может создать серьезные препятствия и даже угрозу безопасности организаторов».