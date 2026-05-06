Официальной информации о том, что 8 и 9 мая в Германии планируют ввести запрет на использование российской и советской символики на воинских мемориалах в Берлине, пока не было. Об этом рассказали RTVI в пресс-службе посольства России в ФРГ.

«На данный момент официальной информации о введении запретов на использование российской и советской символики на главных советских воинских мемориалах в Берлине, — а именно здесь в последние годы вводились подобные ограничения в отличие от остальных федеральных земель и городов ФРГ , — в контексте празднования окончания Великой Отечественной войны 8 и 9 мая не было», — сообщил RTVI пресс-секретарь посольства России Илья Рожков.

Однако, по словам представителя российской дипмиссии, опыт прошлых лет показывает, что соответствующее распоряжение полиции публикуется непосредственно накануне Дня Победы, то есть за 2-3 дня.

Также дипломатам неизвестно о каких-либо персональных ограничениях в отношении посла России в ФРГ Сергея Нечаева.

«О таких ограничениях нам неизвестно. Более того, в прошлые годы вводимые в Берлине запреты не распространялись на ветеранов и на сотрудников российской дипломатической миссии», — добавил Илья Рожков.

Ранее издание Berliner Morgenpost со ссылкой на источник сообщило, что берлинская полиция планирует вновь ввести запрет на определенные действия у мемориалов в Тиргартене, Трептов-парке и парке Шёнхольцер-Хайде. В частности, будут запрещены флаги и знамена бывшего Советского Союза, Беларуси, Чеченской республики, ношение военной формы, знаков отличия с буквами «Z» и «V», а также использование георгиевских лент.