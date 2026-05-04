У берегов Кабо-Верде находится круизный лайнер Hondius, трое пассажиров которого умерли предположительно в результате заражения хантавирусом. По данным компании — оператора судна, среди членов экипажа есть один россиянин. Издание KP.RU узнало у вирусологов, есть ли риск завоза инфекции в Россию и грозит ли миру эпидемия.

Что произошло

Лайнер Hondius в марте отправился в антарктическое путешествие от берегов Ушуайи в Аргентине. Согласно отчету компании Oceanwide Expeditions, 11 апреля на борту судна умер гражданин Нидерландов. По данным Reuters, ему было 70 лет. Позже скончалась супруга мужчины, сопровождавшая тело мужа на родину.

В конце апреля в больницу Йоханнесбурга эвакуировали пассажира из Великобритании, у которого обнаружили хантавирус. В начале мая на борту умер путешественник из Германии. Кроме того, острые респираторные симптомы в легкой и тяжелой формах есть у двух членов экипажа, имеющих британское и нидерландское гражданства.

В Oceanwide Expeditions подчеркнули, что связь между смертью трех пассажиров и хантавирусом не установлена. У двух заболевших членов экипажа наличие хантавируса также не подтверждено. Тем не менее на борту судна принимаются строгие меры предосторожности, включая изоляцию пассажиров.

Оператор судна взаимодействует с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и готовится к возможной эвакуации пассажиров. По информации Oceanwide Expeditions, на борту находится 149 человек: 88 туристов и 61 член экипажа, в числе которых один россиянин и пятеро украинцев.

Что говорят вирусологи

Передача хантавируса от человека к человеку крайне редка, из-за чего это вирусное заболевание не вызывает масштабных эпидемий, рассказал KP.RU главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Основным носителем инфекции выступают грызуны, от которых человек может заразиться хантавирусом через поврежденную кожу или аэрозольным путем — например, вдыхая пыль, содержащую высохшую мочу животных, частицы фекалий или слюны.

Как отметил Альтштейн, хантавирусы отличаются скоростью мутаций, что наделяет их способностью «уходить» от иммунитета заболевшего и делает проблематичным создание универсальной вакцины.

В более «легком» варианте заболевание вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — в этом случае летальность среди заразившихся составляет 5—10%. Однако, если болезнь принимает форму хантавирусного кардиопульмонального синдрома, доля летальных случаев может достигать 30—50%.

Альтштейн напомнил, что хантавирус встречается на территории России — на Урале, в Приуралье, Сибири и на Дальнем Востоке, где инфекция может встречаться чаще клещевого энцефалита. В зоне риска — жители сельской местности, дачники, охотники, рыбаки, туристы, лесники, люди старшего возраста и страдающие хроническими заболеваниями легких и сердца.

Альтштейн назвал маловероятным завоз предполагаемого хантавируса в Россию. Он отметил, что судно с заболевшими находится под контролем в отдалении от российских границ, а Роспотребнадзор приступил к мониторингу ситуации и усилил санитарные меры в аэропортах и портах.

Заведующий лабораторией факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов в свою очередь предупредил, что инфекция «может спровоцировать эпидемию, если на нее никак не реагировать».

Учитывая, что лайнер вышел из Аргентины, речь может идти о редкой южноамериканской разновидности инфекции Andes virus, который является единственным типом хантавируса, передающимся между людьми. Нетесов допустил, что на судно попали люди из местности, где такой вирус есть.

Специалист добавил, что в России встречаются другие разновидности хантавирусов, которые поражают почки, но к смерти приводят в редких случаях.