Испания согласилась принять круизное судно MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса. Как пишет El País, лайнер с 147 людьми, находящийся у Кабо-Верде, направится к Канарским островам и прибудет туда через три—четыре дня. До этого троих пассажиров, нуждающихся в срочной помощи, эвакуируют самолетами в Испанию, Нидерланды и Германию.

По данным Министерства здравоохранения Испании, решение принято совместно с Всемирной организацией здравоохранения после оценки эпидемиологической ситуации. Вспышка затронула семь человек, трое из них умерли. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний проводит обследование, чтобы определить, кого необходимо эвакуировать в первую очередь. Остальные пассажиры по прибытии пройдут осмотр, получат помощь и будут отправлены в свои страны. Власти подчеркивают, что процесс пройдет по согласованному протоколу с мерами безопасности и без контакта с местным населением.

В Испанию также доставят врача с судна, находящегося в тяжелом состоянии. В письме гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреесуса премьеру Педро Санчесу подчеркивается необходимость как можно быстрее высадить пассажиров, чтобы снизить риски заражения и обеспечить медицинскую помощь. Ранее власти Канарских островов высказывались против захода судна, однако решение было принято с учетом гуманитарных обязательств и отсутствия альтернативных вариантов для оказания помощи.

Голландская судоходная компания Oceanwide Expeditions, ответственная за судно, несколькими часами ранее сообщила в пресс-релизе, что Hondius отправляется к Канарским островам, «либо на Гран-Канарию, либо на Тенерифе».

До объявления решения испанского правительства власти Канарских островов были против приема пассажиров круизного лайнера. Президент Канарских островов Фернандо Клавихо заявил во вторник утром в Брюсселе, что он поговорил с министром здравоохранения Моникой Гарсиа и согласился с ней в том, что «разумным решением» было бы не заходить на Канарские острова, а «пройти лечение там, где оно есть», а затем отправиться непосредственно в Нидерланды.

«Изначально мы понимаем, что заболевшие на судне должно пройти лечение там, где был выявлен случай заболевания. Мы не хотим забегать вперед, но если нет опасности для жизни людей, то лечение вполне может быть проведено там, и судно, плавающее под голландским флагом, может быть доставлено в Нидерланды», — сказал Клавихо.