Минпромторг поддержал введение с 1 января 2027 года НДС в размере 22% на иностранные товары, заказанные через интернет. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева в беседе с RTVI сочла эту инициативу ударом по кошельку граждан и скрытой борьбой с зарубежными торговыми площадками.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Российский союз кожевников и обувщиков предложил одномоментно ввести 22-процентный НДС на трансграничные непродовольственные товары. Минфин в комментарии ТАСС поддержал эту идею, однако предложил поэтапный вариант: 7% в 2027 году, 14% в 2028-м и 22% в 2029-м. Ведомство объясняет это желанием выровнять конкурентные условия для отечественного e-commerce и традиционной розницы.

«Это прямой налог на граждан и, на мой взгляд, борьба с конкурентом в лице интернет-площадок, интернет-магазинов. Потому что с фискальной точки зрения сейчас есть другие способы найти деньги для бюджета», — заявила Дмитриева в беседе с RTVI.

В качестве альтернативы она назвала изменение налогообложения нефтяного и газового экспорта. По ее словам, число экспортеров и нефтеперерабатывающих предприятий невелико, их доходы отследить несложно, а нефть марки Urals сейчас торгуется выше, чем, например, Brent.

«Конъюнктурно доходы получают экспортеры сырья, главное — вот эти доходы своевременно справедливо изымать с учетом фактически сложившейся обстановки», — добавила она.

Введение НДС на зарубежные интернет-заказы депутат считает проинфляционным решением.

«Если говорить о дырке в бюджете, то закрывать ее вводом НДС на импортные товары, покупаемые в интернете, — это опять подхлестывать цены. Это в любом случае увеличивает потребительские цены, инфляцию, о которой так пекутся», — считает Дмитриева.

Говоря об импортозамещении, она разграничила два направления: там, где речь идет о технологическом суверенитете — машинах, оборудовании, узлах для ВПК, — импорт действительно стоит ограничивать. Однако с потребительским импортом, по ее мнению, надо работать иначе.

«Если “бороться” с импортом потребительской продукции, то исключительно точечно, а не так вот нагружая потребителя. Для этого есть импортные пошлины — они применяются вне зависимости от того, где товары торгуются. Для этого есть импортные пошлины — они применяются вне зависимости от того, где товары торгуются», — отметила Дмитриева.

Парламентарий добавила, что в этой ситуации нередко начинают ссылаться на ВТО: «Но на ВТО уже все давно не обращают никакого внимания».

«Импортная пошлина удобна, она применяется именно по тем товарам, по которым есть российские аналоги. Вот чем нужно заняться Минпромторгу конкретно», — резюмировала депутат.

«Ъ» пишет, что российские производители обуви фиксируют серьезное давление: в 2025 году выпуск этой продукции в стране сократился на 23%, в январе—феврале 2026-го снижение продолжилось. Импортная продукция занимает уже 73,3% рынка.

По подсчетам РСКО, из-за отсутствия НДС на трансграничные заказы бюджет ежегодно теряет около 30 млрд рублей. Эксперты предупреждают: резкий рост цен на зарубежные товары — по оценкам, на 25—30% — может привести не к переключению покупателей на отечественные бренды, а к активизации серых схем ввоза.