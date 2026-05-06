На фоне интернет-блокировок российские IT-компании и игровые студии начали переводить свои офисы вместе с сотрудниками за границу. Об этом заявил со ссылкой на свои источники главный редактор iXBT.games Виталий Казунов.

«Начали писать люди из российских IT-компаний. Оказывается, это сейчас НОРМА, когда сотрудников вызывают и предлагают с семьей переехать в другую страну. И причина одна — блокировки. Белые списки. Платный иностранный интернет-трафик. Непонимание, как вести бизнес в России», — сообщил он в своем телеграм-канале.

Казунов подчеркнул, что речь идет о тех компаниях и специалистах индустрии, которые не спешили бежать из России и оставались «несмотря ни на что».

«Добили за месяц. Молодцы», — прокомментировал блогер.

Перед этим Виталий написал о двух «крупных российских игровых компаниях», которые приняли решение о полной релокации из страны. Он не назвал этих компаний, но отметил, что они «терпели» и «держались» до последнего.

Как поясняет один из авторов на портале «Хабр», разработка игр и сложных цифровых продуктов имеет свои требования к производственному процессу, которым крайне сложно или невозможно соответствовать в условиях ограничений и блокировок.

В частности, эта работа «завязана на международные движки, SDK, платежные системы, облака, маркетплейсы, middleware, зарубежные контракты и глобальные площадки дистрибуции», перечисляет портал.

SDK (Software development kit, «комплект для разработки программного обеспечения») — это готовый набор инструментов, который необходим разработчикам для создания приложений под определенную платформу. Middleware — промежуточное программное обеспечение, компонент логической цепочки обработки данных.

«Если доступ к части инфраструктуры становится нестабильным, а правила постоянно меняются, бизнес начинает считать риски. И в какой-то момент оказывается, что дешевле перевезти команду, чем каждый месяц придумывать обходные маршруты для нормальной работы», — говорится в публикации.

Казунов отметил, что только накануне депутат Госдумы Виталий Милонов выступил в защиту компьютерных игр и геймеров, назвав гонения против них «псевдокрестовым походом».

«Компьютерная отрасль — это, я бы сказал, вид нового искусства. <…> Это абсолютно прекрасный, технологический, культурный прорыв. Хочется попросить уважаемых коллег: <…> оставьте, пожалуйста, компьютерные игры в покое», — заявил Милонов на видео, которое опубликовал «Mash на Мойке».

Парламентарий с благодарностью упомянул российских разработчиков игр.