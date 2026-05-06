Знакомиться молодым людям в храме — не просто уместно, а вполне естественно, особенно для православных людей. Об этом в беседе с RTVI заявил настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.

«Нет ни одного аргумента, который бы можно было применить для того, чтобы сказать “нет”. Ну конечно, так и знакомятся православные люди», — заявил священник.

Он отметил, что лично знает пару, которая познакомилась в храме, поженилась и воспитывает пятерых детей. «Нужно так знакомиться», — добавил Вигилянский.

На вопрос о том, не является ли это слишком светским делом для церковного пространства, священник ответил отрицательно: «Да какое светское? Адам и Ева — это не светское дело. Они в одном месте познакомились».

Схожую позицию в разговоре с 360.ru высказал руководитель проекта «Давай повенчаемся» Константин Карагодин. Комментируя тренд у зумеров заводить знакомства в храмах, он назвал его объяснимым.

«Так можно найти много хороших людей, компании единомышленников и даже спутников жизни. Но нужно понимать, что там собираются люди с общими православными ценностями. Главное — во время богослужений не приставать к людям, потому что могут подумать, что вы неадекватный человек», — сообщил Карагодин.

Сам он, по его словам, познакомился с будущей женой на ступенях Троице-Сергиевой лавры после службы. «Мы молились на одном богослужении. Я, когда посмотрел назад, увидел, что у девушки глаза ярко светятся, и решил подойти к ней после службы», — рассказал Карагодин. При этом дальше знакомства дело не пошло — пара встретилась снова лишь спустя два года, уже в другом монастыре. «Мы уже не расставались», — добавил он.

В сентябре 2024 года замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил RTVI, что девушкам сейчас нужно знакомиться не в ресторанах, а с теми, кто ходит в церковь. «Видишь, что молодой человек идет в церковь или на службе стоит — значит, человек надежный. Можно познакомиться после службы», — сказал депутат.