Советский военачальник генерал-полковник Станислав Петров найден мертвым в квартире в Доме на набережной в Москве, ему было 87 лет. Об этом сообщили «МК», ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.

Тело Петрова нашли 2 мая его родные в квартире дома на улице Серафимовича, в котором жили многие лидеры СССР. Прибывшие медики констатировали смерть, пишут «Известия». Собеседник газеты рассказал, что тело генерала нашли на кухне сидящим на стуле.

«МК» утверждает, что предварительной причиной смерти Петрова стало самоубийство.

«Установлено, что генерал покончил с собой», — говорится в статье.

Причины произошедшего не указывается. Также не уточняется, оставил ли генерал предсмертную записку.

В последнее время Петров тяжело болел, рассказал собеседник ТАСС.

Похороны Петрова, предположительно, состоятся 8 мая, сообщил «Интерфаксу» руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Станислав Петров родился 3 апреля 1939 года в городе Горький. Он был одним из основателей войск химической защиты в СССР. Он служил в подразделениях химзащиты с 1959 года. Участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Петров был последним командующим войсками химзащиты СССР (1989-1992) и первым начальником войск радиационной, химической и биологической защиты РФ (1992-2001). В 1991-м получил Ленинскую премию, а в 2001-м — звание доктора военных наук.

В последние годы Петров числился научным сотрудником одного из военных институтов и главным редактором журнала «Вестник войск РХБ защиты».

