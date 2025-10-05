Экс-руководитель издательства «Пресса» (бывшая «Правда») Вячеслав Леонтьев, которого 4 октября нашли мертвым возле его дома в Москве, пережил в этот день сердечный приступ. Об этом сообщает «МК».
Тело 87-летнего Леонтьева нашли в субботу возле дома на Молодогвардейской улице на западе Москвы. По данным «МК», он проживал на шестом этаже этого дома. Криминальных следов гибели обнаружено не было, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Предварительно, смерть наступила «в результате суицида на фоне нервного срыва», сказал собеседник агентства.
По данным «МК», Леонтьев за последние месяцы «пережил немало тяжелых испытаний». В частности, его жена неудачно упала и попала в больницу с «огромной гематомой на лице».
«Выяснилось, что у нее тромбоз глубоких вен, поэтому пенсионерку оставили в больнице на целый месяц. А после этого потребовалась реабилитация для укрепления мышц ног», — говорится в статье.
4 октября Леонтьев пережил сердечный приступ, утверждает «МК». Дочь пенсионера хотела вызвать скорую помощь, но он не позволил.
«А через некоторое время соседи увидели его без сознания возле подъезда. Врачи пытались его спасти, но безуспешно», — пишет издание.
Леонтьев скончался «на руках у медиков под окнами своей квартиры», добавляет «МК».
В сентябре был найден мертвым гендиректор компании-производителя углеволокна Umatex (структура «Росатома»). Тело топ-менеджера обнаружили у его автомобиля на проселочной дороге в районе московского поселка Кокошкино. По информации телеграм-каналов, Тюнин покончил с собой. Рядом с его телом нашли винтовку и записку, в которой говорилось об усталости от борьбы с пятилетней депрессией.