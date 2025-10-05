Экс-руководитель издательства «Пресса» (бывшая «Правда») Вячеслав Леонтьев, которого 4 октября нашли мертвым возле его дома в Москве, пережил в этот день сердечный приступ. Об этом сообщает «МК».

Тело 87-летнего Леонтьева нашли в субботу возле дома на Молодогвардейской улице на западе Москвы. По данным «МК», он проживал на шестом этаже этого дома. Криминальных следов гибели обнаружено не было, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Предварительно, смерть наступила «в результате суицида на фоне нервного срыва», сказал собеседник агентства.

По данным «МК», Леонтьев за последние месяцы «пережил немало тяжелых испытаний». В частности, его жена неудачно упала и попала в больницу с «огромной гематомой на лице».

«Выяснилось, что у нее тромбоз глубоких вен, поэтому пенсионерку оставили в больнице на целый месяц. А после этого потребовалась реабилитация для укрепления мышц ног», — говорится в статье.

4 октября Леонтьев пережил сердечный приступ, утверждает «МК». Дочь пенсионера хотела вызвать скорую помощь, но он не позволил.