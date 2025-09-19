В московском поселке Кокошкино найдено тело гендиректора компании-производителя углеволокна Umatex (прежнее название АО «НПК «Химпроминжиниринг», структура «Росатома») Александра Тюнина, сообщают 19 сентября телеграм-каналы Baza, SHOT и Mash.

Тело Тюнина нашли у его автомобиля в районе поселка Кокошкино. Труп обнаружил проезжавший мимо автомобилист, который вызвал на место спецслужбы, утверждает Mash.

По информации телеграм-каналов, топ-менеджер покончил с собой, рядом с телом мужчины нашли винтовку и листок с текстом от руки. В записке глава Umatex указал, что страдал от депрессии на протяжении последних пяти лет, пишет Mash.

У Тюнина остались жена и двое сыновей.

Как пишет «ФедералПресс», Александр Тюнин родился 27 октября 1974 года в городе Иваново. В 1997 году окончил Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, получив высшее экономическое образование. В 2002 году получил в том же вузе второй диплом по специальности юриспруденция. В период с 2001 по 2013 годы возглавлял различные телекоммуникационные компании, в том числе международные. В 2013 году занял пост исполнительного директора в крупном холдинге по производству композиционных материалов. В апреле 2016 года был избран на должность гендиректора АО «НПК «Химпроминжиниринг», (позднее переименовано в Umatex).

Umatex — один из мировых лидеров по производству углеродного волокна широкого сортамента. Среди прочего компания оказывает инжиниринговую поддержку партнеров, занимается научно-исследовательской деятельностью. В феврале 2023 года Umatex попал под санкции США. Незадолго до этого компания приобрела российские активы американского производителя строительных материалов Owens Corning.

В июле в Москве под окнами дома на Рублевском шоссе обнаружили тело вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова. По данным Baza, он погиб после падения с балкона 17-го этажа своего дома. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что предварительная причина гибели Бадалова — самоубийство. Перед смертью топ-менеджер отправил жене прощальные сообщения.