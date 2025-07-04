Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов погиб в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тело Бадалова обнаружили под окнами дома на Рублевском шоссе. Предварительная причина гибели — самоубийство», — сказал собеседник агентства.

Источник РБК сообщил, что оперативно-следственная группа выясняет обстоятельства происшествия. По данным «Ъ», следственные органы СКР проводят доследственную проверку, по результатам которой будут принять процессуальное решение — возбуждение уголовного дела о доведении до самоубийства (убийстве), или отказ в этом.

Бадалову было 62 года, он родился в Краснодаре. С 1999 по 2001 годы работал консультантом «Информационного центра научного парка МГУ», а также занимал пост первого заместителя гендиректора, вице-президента и генерального конструктора ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС) в 2007-2019 годах. После Бадалов был назначен на пост директора подведомственного Минцифры НИИ «Восход». В должности вице-президента «Транснефти» он работал с 2021-го и курировал вопросы цифровых технологий и автоматизации хозяйственной деятельности.

По данным SHOT, жене вице-президента «Транснефти» вызвали скорую после того, как она увидела тело супруга.

«Первым тело у жилой высотки на Рублевском шоссе около шести утра обнаружил охранник. Позже прибежала супруга Бадалова. Она была в шоковом состоянии», — пишет телеграм-канал.

SHOT также отмечает, что у Бадалова были проблемы со здоровьем.