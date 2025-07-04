Погибший после падения с высоты вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов перед смертью отправил жене прощальные сообщения, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее СМИ сообщили, что у него были проблемы со здоровьем и что он проходил очередное обследование.

«По предварительным данным, перед смертью он отправлял супруге сообщения, прощался», — сказал собеседник РИА Новости.

Других подробностей о содержании этих сообщений не приводится.

Источник ТАСС в правоохранительных органах назвал предварительной причиной гибели вице-президента «Транснефти» самоубийство.

По данным телеграм-канала Baza, Бадалов, живший на десятом этаже, выпал с балкона 17-го этажа того же дома.

Mash пишет, что у топ-менеджера были проблемы с сердцем. По информации канала, на теле, которое обнаружил охранник жилого комплекса, был холтер — медицинский прибор для суточного кардиомониторинга. О наличии у Бадалова проблем со здоровьем также сказал источник «Коммерсанта», по словам которого, вице-президент перед смертью проходил очередное обследование.

SHOT сообщает, что жене Бадалова, которая выбежала из дома в шоковом состоянии, вызвали скорую.

Следственный комитет ведет проверку обстоятельств случившегося, по результатам которой будет решено, возбуждать ли уголовное дело о доведении до самоубийства или убийстве, либо отказать в этом, написал «Ъ» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Канал «ВЧК-ОГПУ»* утверждает, что связался с дочерью погибшего, сотрудницей концерна «Алмаз-Антей» Мариной Дробачевской, которая рассказала, что в последнее время Бадалов был в состоянии морального истощения и подавленности, хотя никаких жалоб или желания покончить с собой не высказывал. По ее словам, отец овдовел в 2018 году, после чего уделял внимание престарелым родителям и поддерживал общение с ней и сестрой, живущей за границей. Дробачевская сказала, что не знает, что привело к гибели отца — случайность или то, что «его подвели». Она добавила, что никаких предсмертных записок от него не получала.

«Невосполнимая утрата»

«Транснефть» опубликовала на своем сайте некролог, в котором отметила «высочайший профессионализм, компетентность, талант руководителя и опыт эксперта» Андрея Бадалова. Там указано, что под руководством вице-президента и при его личном участии компания смогла в кратчайшие сроки осуществить «масштабные наукоемкие проекты», что позволило ей в том числе эффективно преодолеть санкционные ограничения.

«В самые сложные и напряженные моменты Андрей Юрьевич неизменно проявлял высокие человеческие качества, всегда был отзывчив к проблемам коллег, с готовностью делился знаниями и опытом, с полной самоотдачей участвовал в решении трудных и неотложных вопросов, стоявших на повестке дня, объединял и воодушевлял людей своей энергией и оптимизмом», — говорится в тексте.

Обстоятельства «скоропостижной кончины» Андрея Бадалова в публикации не приводятся.

«Скорбим о невосполнимой утрате, постигшей наш коллектив. В расцвете сил и созидательной работы оборвалась жизнь замечательного человека, уникального профессионала, надежного коллеги и товарища», — сказано в некрологе.

«Выпал из окна очередной российский нефтяник. На этот раз был неосторожен вице-президент государственной “Транснефти”. Опасно работать топ-менеджером, конечно», — прокомментировал журналист телеканала «Соловьев Live» Сергей Мардан.

В октябре 2024 года в Москве под окнами своего дома был найден мертвым бывший вице-президент «ЮКОС ЭП» по корпоративному менеджменту Михаил Рогачев, которому было 64 года. В марте того же года стало известно о смерти вице-президента «Лукойла» 53-летнего Виталия Робертуса. Он стал четвертым топ-менеджером компании, умершим с весны 2022 года. Всего с 2022 года погибли уже как минимум 17 топ-менеджеров, связанных с крупнейшими российскими компаниями, во многих случаях следствие усмотрело признаки самоубийств, пишет Baza.

От предприятий обороны до нефтепрома

Андрею Бадалову было 62 года. Он родился в августе 1962 года в Краснодаре. В 1984 году с отличием окончил Московский инженерно-физический институт, после чего работал на предприятиях оборонной промышленности. В 2008-м прошел курсы повышения квалификации Военной академии Генштаба Вооруженных сил России.

В середине 1990-х Бадалов стал заместителем гендиректора «Ассоциации пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции». С 1999 по 2001 год работал консультантом в Информационном центре научного парка МГУ. После этого в течение семи лет затем занимал различные должности в группе компаний «Атлантис Комьюникейшнз» по внедрению телекоммуникационных систем.

С 2007 по 2019 год Баталов был на высоких руководящих должностях в «Российской корпорации средств связи», которая в том числе обеспечивает безопасность работы сетей связи и IT-систем в государственных ведомствах и системообразующих отраслях российской экономики. При подготовке Олимпиады 2014 года был генеральным конструктором Центра управления электроснабжением и Комплексной автоматизированной системы управления безопасностью энергообъектов Сочи. За это он был награжден почетной грамотой Минэнерго за обеспечение устойчивого энергоснабжения олимпийских спортивных объектов, а также нагрудным знаком «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов». Летом 2019 года был назначен директором подведомственного Минцифры НИИ «Восход», где проработал два года.

Пост вице-президента «Транснефти» Баталов занимал с июля 2021 года. В сообщении о его назначении на сайте компании говорилось, что он будет курировать вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности.

За свою карьеру Бадалов неоднократно был отмечен ведомственными знаками отличия, в 2013 году получил профессиональную премию в области информационной безопасности «Серебряный кинжал».

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов