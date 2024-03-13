Вице-президент «Лукойла» и чемпион по авиамодельному спорту Виталий Робертус скончался на 54-ом году жизни, сообщила пресс-служба компании. Это уже четвертая смерть топ-менеджера корпорации за последние два года.

«В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем», — говорится в пресс-релизе на сайте «Лукойла».

Причины и обстоятельства смерти топ-менеджера в компании не раскрыли.

В пресс-службе компании добавили, что карьера Виталия Робертуса связана исключительно с компанией «Лукойл». Он пришел в корпорацию сразу после учебы в Московском авиационном институте (МАИ). Робертус начинал работу в компании в должности экономиста и за 30 лет дошел до поста руководителя и вице-президента компании.

Кроме того, Робертус был спортсменом-авиамоделистом. Он неоднократно становился чемпионом России и мира по авиамодельному спорту, говорится на сайте МАИ. Также Робертус спроектировал и испытал более сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Смерти топ-менеджмента «Лукойла»

Виталий Робертус — четвертый топ-менеджер «Лукойла», умерший за последние два года. В конце октября 2023 года скончался председатель совета директоров компании Владимир Некрасов, ему было 66 лет. Согласно заключению врачей, его смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Телеграм-канал Baza сообщал, что за несколько дней до своей кончины мужчина стал злоупотреблять алкоголем.

Владимира Некрасова избрали главой совета директоров «Лукойла» осенью 2022 года после смерти предыдущего главы совета Равиля Маганова. 1 сентября 2022 года 67-летний Маганов погиб в результате падения из окна палаты Центральной клинической больницы в Москве. Пресс-служба «Лукойла» сообщала, что топ-менеджер скончался «после тяжелой болезни».

В мае 2022 года на 44-ом году жизни умер бывший член правления «Лукойла» Александр Субботин. Его нашли мертвым в подвале частного дома в окрестностях подмосковных Мытищ. Официальной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.

Хозяином дома, в котором нашли Субботина, оказался уроженец Харькова Алексей Пиндюрин, которого также называли «шаманом Магуа». По словам мужчины, Субботин приехал к нему «в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения». Источники ТАСС сообщали, что экс-топ-менеджеру могли проводить «ямайские ритуалы вуду».