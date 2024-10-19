Бывший вице-президент «ЮКОС ЭП» по корпоративному менеджменту Михаил Рогачев найден мертвым в Москве, сообщают «Московский комсомолец«, телеканал РЕН ТВ и телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

По данным МК, тело 64-летнего Рогачева было обнаружено 19 октября около 08:30 во дворе жилого дома в Протопоповском переулке в центре столицы. В этом доме на 10-м этаже мужчина проживал с супругой.

Mash утверждает, что Рогачев страдал онкологическим заболеванием в поздней стадии. В сообщении канала уточняется, что в квартире найдена записка погибшего. «Московский комсомолец» пишет, что последнее СМС-сообщение перед смертью Рогачев отправил своей сестре. По данным газеты, в оставленной записке он критически отзывается о докторах и обращается к жене.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что основной версией смерти бывшего вице-президента «ЮКОС ЭП» является самоубийство.

Супруга брата Рогачева подтвердила «Комсомольской правде», что он скончался 19 октября. По словам женщины, обстоятельства его смерти ей неизвестны.

Михаил Рогачев окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «инженер-металлург» в 1982 году, затем защитил кандидатскую диссертацию. В 1998-1999 годах он являлся гендиректором инжинирингового центра «НК ЮКОС», в течение следующего года был вице-президентом по корпоративному менеджменту «ЮКОС-ЭП», а потом руководил службой заказчика систем корпоративного управления «ЮКОС-Москва» и Центр исследований и разработок «НК ЮКОС», где инициировал и провел IT-реформу.

В 2003-2004 годах Рогачев получил дополнительное образование в Лондонской школе бизнеса. В 2007 году он, являясь заместителем гендиректора ГМК «Норильский никель», руководил отраслевым сектором компании, а в сентябре 2008 года перешел на пост исполнительного директора ОНЭКСИМ. С 2011 по 2015 годы Рогачев возглавлял Российский фонд технологического развития.