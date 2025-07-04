В Москве под окнами дома на Рублевском шоссе обнаружили тело вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова. Политолог Георгий Бовт назвал его смерть подозрительной, отметив, что это «уже не первый такой случай». По данным Baza, c 2022 года погибли уже как минимум 17 топ-менеджеров крупных российских компаний, во многих случаях следствие усмотрело признаки самоубийств. Что известно о череде загадочных смертей — в материале RTVI.

«Причина гибели — самоубийство»

По данным источника ТАСС, предварительная причина гибели вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова — самоубийство. Его тело обнаружили под окнами его дома на Рублевском шоссе в Москве.

Перед смертью Бадалов отправлял жене прощальные сообщения, сообщил источник РИА Новости.

Баталов занимал должность вице-президента «Транснефти» с 2021 года. На этом посту он курировал вопросы цифровых технологий и автоматизации хозяйственной деятельности.

Подозрительной смерть Бадалова назвал политолог Георгий Бовт.

«Когда высокопоставленный чиновник или крупный бизнесмен выпадает вдруг из окна, это всегда подозрительно. Тем более что уже не первый такой случай. Вряд ли он был пьян с утра или занимался мытьем окон», — написал он в телеграм-канале.

Смерти в «Лукойле»

1 сентября 2022 года в результате падения из окна шестого этажа Центральной клинической больницы в Москве погиб глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов, ему было 67 лет.

В пресс-службе нефтяной компании тогда сообщили, что Маганов скончался в результате «тяжелой болезни». По предварительным данным, он страдал от серьезного сердечно-сосудистого заболевания.

В мае 2022 года в частном доме недалеко от Мытищ обнаружили тело бывшего члена правления «Лукойла» Александра Субботина. По официальной версии, причиной смерти 43-летнего мужчины стала сердечная недостаточность.

В то же время хозяин дома Алексей Пиндюрин, которого называли «шаманом Магуа», рассказал, что Субботин приехал к нему «в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения». Тело топ-менеджера находилось в комнате, которую использовали «для проведения ямайских ритуалов вуду».

В октябре 2023 года скончался председатель совета директоров «Лукойла» Владимир Некрасов. Он занимал эту должность после смерти Равиля Маганова.

«По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности», — отметили в компании.

Тело 66-летнего Некрасова обнаружили у себя дома в Серебряном Бору.

13 марта 2024 года не стало 53-летнего Виталия Робертуса, занимавшего пост вице-президента «Лукойла». Как утверждал телеграм-канал Baza, топ-менеджер покончил с собой в своем рабочем кабинете в офисе на Сретенском бульваре в Москве.

Робертус был фигурантом уголовного дела о даче взятки вместе с главой управления компании по работе с таможней Алексеем Степановым, писало издание NEWS.ru.

Случаи в «Газпроме» и других компаниях

30 января 2022 года в возрасте 60 лет умер глава транспортной службы «Газпром инвест» Леонид Шульман. Его тело обнаружили в коттедже под Выборгом. По предварительным данным, Шульман покончил с собой, при нем обнаружили предсмертную записку. В компании гибель сотрудника подтвердили, однако подробности сообщать не стали.

По данным СМИ, за несколько до месяцев до смерти Шульман развелся с женой, а в последнее время находился на больничном. Из-за травмы ноги он был в аппарате Илизарова.

Вскоре после смерти Шульмана был обнаружен мертвым заместитель гендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» по корпоративной безопасности Александра Тюлякова. Его тело нашли в гараже-пристройке к дому в поселке Ленинский (Выборгский район). По данным СМИ, накануне мужчину видели избитым, а возле его тела была предсмертная записка.

В апреле 2022 года мертвым обнаружили бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева. Рядом с ним находились тела его жены и несовершеннолетней дочери, все они находились в квартире на Университетском проспекте в Москве. Предположительно, Аваев мог расправиться с супругой и дочерью, после чего покончил жизнь самоубийством. Среди причин случившегося СМИ называли возможный конфликт супругов.

21 апреля 2022 года мертвыми в испанском Льорет-де-Маре обнаружили бывшего зампреда совета директоров компании-производителя природного газа «Новатэк» Сергея Протосеню, а также его жену и дочь. По одной из версий, Протосеня мог убить родных и покончить с собой. Семья проживала во Франции, в Испанию они приехали на праздники.

В июле 2022 года доме в петербургском элитном коттеджном поселке «Морские террасы» нашли мертвым 61-летнего Юрия Воронова, гендиректора и основателя компании «Астра-Шиппинг», сотрудничавшей в рамках контрактов с «Газпромом», сообщал портал 47news. Тело погибшего с простреленной головой нашли в бассейне. По словам его жены, перед смертью мужчина на протяжении двух дней выпивал после того, как лишился солидной денежной суммы «из-за разлада с контрагентами и партнерами».

В апреле 2023 года умер первый заместитель гендиректора и главного инженера «Якутскэнерго» (структура «Русгидро») Игорь Шкурко.

«Прощайте, Игорь Васильевич! Добрая память о Вас навсегда с нами!» — прокомментировали смерть топ-менеджера в компании.

С конца марта Шкурко находился в СИЗО. Как сообщали в УФСИН по Якутии, «признаков криминальной смерти не обнаружено». По данным СМИ, Шкурко задержали при получении взятки в размере почти в 500 тыс. рублей.

В феврале 2023 года в коттедже в подмосковном Одинцове обнаружили тело 59-летнего Вячеслава Ровнейко — бывшего нефтяного бизнесмена и партнера зятя первого президента России Бориса Ельцина. По предварительным данным, его смерть не носила криминальный характер.

«Вы знаете, он вчера умер. Не знаем, что произошло, сразу раз — и умер. Сидел чай пил, и вдруг с ним плохо. Упал со стула и — все», — рассказывала msk1.ru мама Ровнейко.

Ровнейко работал в «Союзнефтеэкспорте», затем перебрался в Бельгию. С 1999 по 2002 год был первым вице-президентом «Коми нефтяная компания — Юралс». В 2000-м вместе с зятем Ельцина Леонидом Дьяченко основал компанию Urals Energy N.V.

В октябре 2024 года в Москве обнаружили тело бывшего вице-президента «ЮКОС ЭП» по корпоративному менеджменту Михаила Рогачева. Предположительно, он мог покончить жизнь самоубийством. По данным СМИ, Рогачев оставил записку перед смертью. Перед смертью он болел раком.