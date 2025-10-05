В Москве найден мертвым бывший директор издательства «Правда» Вячеслав Леонтьев, сообщают «МК» и ТАСС 5 октября.

По информации издания, 87-летнего пенсионера нашли мертвым возле дома на Молодогвардейской улице на западе столицы. Он проживал на шестом этаже этого дома.

Среди версий случившегося рассматриваются суицид и несчастный случай.

Источник ТАСС уточнил, что Леонтьев погиб вечером 4 октября. Как утверждает собеседник агентства, криминальных следов гибели не обнаружено.

«Предварительно, смерть наступила в результате суицида на фоне нервного срыва», — добавил источник.

Вячеслав Леонтьев пришел в издательство «Правда» в 1971 году, заняв должность заместителя начальника производственного отдела. В 1984 году возглавил издательство. Оставался руководителем и после 1991 года, когда издательство было преобразовано во ФГУП «Пресса» и перешло в ведение Управления делами президента России.

В советские годы деятельность «Правды» была связана с выпуском одноименной газеты (основана в 1912 году), центральных газет и журналов ЦК КПСС, а также книг, открыток и др. После распада СССР и преобразования в «Прессу» издательство оставалось в статусе одного из крупнейших российских издательских комплексов, печатая около 80% тиража московских изданий. По состоянию на 2000 год у «Прессы» были заключены договоры с более чем сотней московских газет и журналов, писали «Ведомости».

В 1998 году акции «Прессы» впервые попали в частные руки. Тогда на развитие издательства потребовались $52 млн, в связи с чем был проведен конкурс среди шести коммерческих банков. В результате контрольный пакет акций остался у управделами президента, а победитель конкурса назван не был. В 2000 году владельцем около 60% акций «Прессы» стал нефтяная компания ЛУКОЙЛ.

В феврале 2006 года в редакционно-издательском комплексе «Пресса» в Москве произошел крупный пожар. Огонь распространился через деревянные перекрытия здания, в котором находились редакции газет «Комсомольская правда», «Сельская жизнь», «Парламентская газета» и других, и бушевал около двух суток. Общая площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. В результате пожара погибла женщина, еще четыре человека пострадали. «Пресса» оценила нанесенный ущерб в 131 млн рублей.