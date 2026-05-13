Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговоры еще двум гражданам России, арестованным в Азербайджане летом 2025 года, — Игорю Заболотских и Ильнуру Валитову. Оба получили по три года лишения свободы по обвинению в легализации имущества, нажитого преступным путем, передает агентство АРА.

Россиянам вменяется отмывание 98 тыс. манатов (4,2 млн рублей), полученных якобы путем киберпреступности. Гособвинение запрашивало для Заболотских и Валиева по четыре года заключения.

СМИ писали, что Заболотских — IT-предприниматель родом из Ижевска, создатель сервиса для продвижения бизнеса ClickChat. В 2020 году суд в Ижевске назначил Заболотских штраф по уголовному делу об организации нелегальных казино.

Имя Ильнура Валитова до весны 2026 года не упоминалось в СМИ в контексте задержаний россиян, подробности его биографии не приводились.

Массовые задержания россиян в Азербайджане прошли в конце июня — начале июля 2025 года на фоне обострения отношений между Москвой и Баку.

Азербайджанские СМИ сообщали об аресте восьми граждан России по делу киберпреступности, транзите и распространении наркотиков из Ирана. На фото и видео из зала суда на лицах мужчин видны следы избиений. «Коммерсант» писал, что все арестованные — бывшие сотрудники российских компаний, IT-специалисты и туристы.

По другому делу — о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем — были арестованы глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В октябре 2025-го их отпустили.

В декабре МИД России указывал в сообщении о встрече замминистра иностранных дел Михаила Галузина с послом Азербайджана Рахманом Мустафаевым, что под стражей в Баку остаются 11 россиян.

В апреле Бакинский суд по тяжким преступлениям начал выносить приговоры в отношении арестованных россиян: разработчик сайтов Александр Вайсеро получил четыре года лишения свободы по обвинению в легализации 727 тыс. манатов (почти 32 млн рублей), полученных преступным путем.