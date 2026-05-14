Правительство и Центробанк выполнили задание президента Владимира Путина наполовину, экономического роста в России не будет еще два года, заявил RTVI лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он напомнил, что месяц назад глава государства поручил кабмину и ЦБ представить предложения по мерам для возобновления экономического роста и объяснить, почему траектория ключевых макропоказателей оказалась ниже официальных прогнозов.

«И вот задание выполнено — правда наполовину. И она исключает другую. Скорректирован прогноз роста российского ВВП на текущий год — его снизили в три с лишним раза! Вы же хотели правду, вы ее получили: никакого экономического роста не будет. Ни в этом году, ни в будущем», — заявил Миронов.

Как рассуждает парламентарий, экономическому росту взяться неоткуда, «ведь у наших системных либералов все проблемы в экономике откуда-то извне — волатильность, цикличность и прочее», тогда как они сами, по их мнению, «все делают правильно, а раз так — ничего менять не надо, значит ничего и не изменится».

СР неоднократно призывала к смене бюджетной, кредитно-денежной и налоговой политики и предлагала конкретные альтернативные решения, подчеркнул Миронов. Но чтобы произошла такая смена, государству необходимо выполнить свою главную задачу — обеспечить справедливое и эффективное перераспределение ресурсов, указал он.

«Хватит давить малый бизнес, хватит вытягивать последние копейки из карманов населения. Тем, кто решил, что люди — новая нефть, пора понять, что запасы иссякли! Сейчас новая нефть — это банкиры и финансовые спекулянты, олигархи и коррупционеры! Это те, кто в сложное время паразитирует на общественном богатстве. Вот кто сегодня должен быть в центре внимания и правительства и законодателей», — заключил Миронов.

В апреле Путин на совещании с правительством констатировал снижение ВВП на 1,8% в первые два месяца года. Президент обратил внимание, что обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство «оказались в минусе».

1 апреля Минэкономразвития опубликовало обзор экономики, согласно которому ВВП России в феврале снизился на 1,5% в годовом выражении. До этого министерство отчиталось о снижении ВВП на 2,1% в январе.

В мае Минэкономразвития в базовом сценарии понизило прогноз роста ВВП в 2026 году до 0,4% с 1,3%, пишет «Интерфакс». Министерство также значительно понизило прогноз по росту ВВП в 2027 году — до 1,4% с 2,8%, в 2028-м — до 1,9% с 2,5%. В 2029 году ведомство заложило в прогноз рост российской экономики на 2,4%.

Банк России оценил снижение ВВП в первом квартале в 0,5%, что ниже февральского прогноза, следует из комментария регулятора. Прогноз ЦБ на второй квартал — рост на 0,9%. В 2026 году, как и ранее, прогнозируются умеренные темпы роста ВВП в диапазоне 0,5-1,5%. В дальнейшем рост ВВП будет соответствовать долгосрочным темпам роста потенциального выпуска 1,5—2,5%, прогнозирует регулятор.