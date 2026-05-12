Оптимистичные прогнозы вице-премьера Александра Новака в сфере экономики вызывают скепсис и опасения, финансовым властям следует признать свои ошибки, наказать виновных и сменить курс, заявил RTVI лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Новак в интервью «Ведомостям» сказал, что за последние три года реальные денежные доходы россиян увеличились на 26,1%, демонстрируя самые высокие темпы роста за последние два десятилетия. Он также заявил, что в 2026 году ожидается рост реальных денежных доходов населения на 1,6%, а в 2027—2029 годах «темпы роста доходов увеличатся по мере ускорения экономической динамики».

«Вице-премьер либо выдает желаемое за действительное, либо стал очередной жертвой манипуляций Росстата. Доходы действительно растут, но не у всех», — высказался Миронов.

Это затрагивает лишь небольшую группу богатых и сверхбогатых граждан, а также высокооплачиваемых специалистов в крупных городах, отметил парламентарий. По его словам, «примерно три четверти россиян не ощутили на себе никакого роста благосостояния, потому что их доходы действительно стоят на месте или сокращаются».

«Правительство и Росстат предпочитают видеть только те данные, которые им удобны. Для неудобных данных приходится придумывать собственную методику расчета, как, например, для коэффициента Джинни, который показывает уровень неравенства в обществе», — заявил Миронов, отметив, что рост этого показателя «как раз говорит о том, что большинство россиян стремительно беднеют, а богатеют лишь немногие».

Оптимистичные прогнозы Новака вызывают скепсис и даже опасения, подчеркнул Миронов.

«Судите сами: налоговая реформа 2026-го и повышение НДС практически уничтожили малый и средний бизнес; ЦБ продолжает уничтожать производственный сектор экономики высокой ключевой ставкой, впереди еще закон о поддержке «Почты России», который грозит обвалить логистику по всей стране. Поэтому большая часть населения продолжит беднеть и, боюсь, этот процесс ускорится», — заявил лидер СР.

Реальные улучшения возможны только после радикальной смены курса, признания всех ошибок и наказания виновных, заключил Миронов.

В апреле президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что траектория макропоказателей «пока находится ниже ожиданий». Он уточнил, что речь идет о в том числе прогнозах правительства и Банка России. По словам Путина, экономическая динамика с начала года снизилась — за январь—февраль ВВП сократился на 1,8%, тогда как обрабатывающие отрасли, промышленное производство и сфера строительства «оказались в минусе».

Согласно прогнозу правительства, рост российской экономики в 2026 году должен ускориться до 1,3% против 1% в прошлом году. По подсчетам Минэкономразвития, ВВП России в феврале снизился на 1,5%.