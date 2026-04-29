Российская экономика не может двигаться вперед, пока она «спутана по рукам и ногам». Об этом RTVI заявил лидер партии «Справедливая Россия» и руководитель думской фракции СР Сергей Миронов. Чтобы исправить ситуацию, нужен другой курс и люди, которые смогут его осуществить, уверен он.

Парламентарий напомнил, что накануне, 27 апреля, президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании попросил депутатов и сенаторов вносить предложения по стимулам экономического роста, чтобы «выйти на устойчивые, более высокие темпы роста экономики».

Миронов указал, что экономический курс «держится на трех китах: бюджет, кредитно-денежная политика, налоговая система».

«Беда в том, что сегодня все эти три составляющие не стимулируют рост, а сдерживают его. Нужно не бороться с госдолгом и дефицитом бюджета, а использовать их как ресурс финансирования масштабной модернизации. Если мы хотим, чтобы росла экономика, должна расти реальная денежная масса. Нужны доступные кредитные ресурсы. Нужны налоги, которые не душат товаропроизводителя, при этом поощряя финансовых спекулянтов и экспортеров сырья», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, «Справедливая Россия» неоднократно выходила с предложениями и законодательными инициативами по всем этим направлениям, однако правительство и думское большинство их отвергали.

«Хорошо, вас не устраивают наши идеи, предлагайте свои. Так ведь нет! Никакой внятной альтернативы. Все тот же заезженный набор либеральных подходов, которые завели страну в тупик», — отметил политик.

По мнению Миронова, в экономическом блоке необходимы кадровые перемены.

«Люди, которые довели экономику до ручки, по определению неспособны изменить ситуацию к лучшему и вывести нас на путь процветания. Когда министр экономического развития говорит, что в богатейшей стране мира нет ресурсов — это диагноз. Если глава Центробанка постоянно несет бред про “плохой рост” экономики — это диагноз. В их картине мира вообще нет преуспевающей суверенной России. А нам нужна именно такая Россия. Значит, нужна полная смена курса и люди, которые способны эту смену осуществить. А в том, что таковые в нашей стране есть, я не сомневаюсь», — заключил парламентарий.

17 апреля, выступая на всероссийском форуме поддержки предпринимательства во Всеволожске, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ситуация в российской экономике «непростая».

«Ситуация, скажем так, осложняется, в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас и к которым бизнес вынужден адаптироваться. Поэтому, наверное, основная наша задача сейчас — это действительно помочь бизнесу максимально адаптироваться к той ситуации, которая происходит», — сказал он.

Среди ключевых проблем Решетников назвал крепкий рубль, высокие процентные ставки, дефицит трудовых ресурсов и бюджетные ограничения.

«И курс рубля крепче, и сейчас крепче, и будет крепче, чем нам бы хотелось и чем было обозначено в наших предыдущих прогнозах, и процентные ставки достаточно высокие. Конечно, здорово, что они снижаются, но, учитывая, в том числе и определенную бюджетную ситуацию, они, наверное, будут снижаться более медленно, чем нам бы хотелось», — отметил он.

Отдельно министр остановился на проблеме рынка труда.

«Сейчас фиксируем, что эти резервы во многом исчерпаны, ситуация действительно такая и макроэкономическая значительно более сложная», — предупредил Решетников.