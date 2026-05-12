В российском банковском секторе начался системный кризис, следует из доклада «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с которым ознакомился RTVI.

Доля проблемных активов в банковской системе превысила 10% — за этой отметкой по методологии МВФ начинается системный банковский кризис. Индикатор держится выше порога третий месяц подряд.

При этом внешне всё выглядит спокойно: в докладе говорится, что кризис «протекает в латентной форме — вследствие маскировки ухудшения качества активов реструктуризацией просроченных ссуд, а также доминирования государственных кредитных организаций». Это способствует сохранению доверия со стороны клиентов и вкладчиков, предотвращая возникновение «банковской паники», — говорится в документе.

Это не первый сигнал от ЦМАКП. В декабре 2025 года аналитики центра предупреждали о риске кризиса до октября 2026 года, оценивая его вероятность как среднюю. Теперь кризис зафиксирован как случившийся.

Параллельно экономика подходит к границе рецессии — аналитики считают, что высока вероятность того, что этот риск реализуется до марта 2027 года. ВВП за последние 12 месяцев вырос на 0,4% и продолжает замедляться. В докладе отмечается, что «негативная тенденция динамики ВВП, наблюдавшаяся на протяжении всего 2025 г., сохранялась и в начале 2026 г.». Чтобы рецессия наступила официально, достаточно падения ВВП на 0,8% по итогам первого полугодия.

Еще один тревожный сигнал — долги между компаниями. Просроченная дебиторская задолженность впервые превысила 8 трлн рублей — 3,8% ВВП. За год выросла на 21%, за пять лет — в 2,5 раза. В опросе РСПП почти половина предприятий назвала задержки платежей от контрагентов главной проблемой 2025 года.