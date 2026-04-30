В Никулинский районный суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры к бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову и его доверенным лицам об изъятии их имущества и финансов в пользу государства. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Речь идет о дорогостоящей недвижимости — земельных участках и зданиях в Подмосковье и Северной Осетии, автомобилях премиум-класса и денежных активах — все в целом на сумму более 7 млрд рублей.

Недвижимость, которую в иске требуют передать государству, оформлена на доверенных лиц Цаликова и аффилированные компании, отмечается в публикации.

Цаликов был заместителем Сергея Шойгу, когда тот возглавлял Минобороны в 2012-2024 годах. Через месяц после снятия Шойгу с поста в мае 2024 года, президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности и Цаликова.

В марте 2026 года 69-летний Цаликов был задержан и помещен под домашний арест по четырем уголовным обвинениям — в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК), 12 эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК), отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК), двух эпизодах получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

Как писал «Коммерсантъ», уголовное преследование Цаликова связано с махинациями при поставках вещевого имущества через АО «Военторг», бывший гендиректор которого Владимир Павлов обвиняется в создании преступного сообщества.

По версии следствия, участники созданного Цаликовым преступного сообщества в 2017-2024 годах занимались хищением бюджетных средств, легализацией преступных доходов и другими коррупционными действиями. Нанесенный фигурантами ущерб, по оценкам, превышает 6,6 млрд рублей.

Цаликов стал четвертым бывшим замминистра обороны, задержанным по коррупционным обвинениям после смещения Шойгу. Ранее фигурантами уголовных дел стали Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков и Павел Попов. Иванов получил 13 лет колонии, Попов — 19 лет. Булгаков остается под стражей, следствие по его делу было вторично завершено в феврале, после того, как Генпрокуратура вернула его на доследование.