Следственный комитет России предъявил бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову обвинение в получении двух взяток — мотоциклом Honda и крупной суммой наличных. Об этом стало известно «Ъ».

По данным следствия, одну из взяток — на сумму более 2 млн рублей в виде мотоцикла Honda Gold Wing — замминистра получил еще в июле 2019 года от бизнесмена Антона Абдурахманова. Это транспортное средство, оформленное на сына Цаликова, должно было обеспечить «общее покровительство» компаниям Абдурахманова, работавшим с военным ведомством.

Второй эпизод, по версии СК, произошел в апреле 2020 года. В своем кабинете на Фрунзенской набережной Цаликов якобы потребовал от бенефициара АО «Военно-строительная компания» Владимира Семенова 50 млн рублей.

Деньги, как следует из материалов дела, предназначались за покровительство при получении госконтрактов и поддержку фактического руководителя компании Евгения Горбачева. Наличные, упакованные в кожаную сумку, были принесены прямо в здание Минобороны.

Дело против Цаликова, задержанного 5 марта и помещенного под домашний арест из-за тяжелых заболеваний, не ограничивается взятками. Ему также инкриминируют:

создание преступного сообщества, которое, по данным следствия, похитило более 6,6 млрд рублей при поставках вещевого имущества для армии через АО «Военторг» по завышенным ценам,

12 эпизодов растраты и легализацию части похищенных средств.

Сам Цаликов, по информации источников, категорически отвергает все обвинения. Бизнесмен Абдурахманов, которого подозревают в покупке мотоцикла для сына экс-замминистра, был заочно арестован и объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве еще в начале 2025 года.

Проходящие по второму эпизоду взяточничества Семенов и Горбачев являются также фигурантами другого уголовного дела — о хищении более 9 млрд рублей при строительстве военных объектов. Если они добровольно сообщили о даче взятки Цаликову, их могут освободить от ответственности.

Комментируя задержание Цаликова, российские военкоры напомнили, что после увольнения с поста замминистра обороны ему прочили место сенатора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе деталей расследования.