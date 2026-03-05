Правоохранительные органы делают свою работу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев спросил у представителя Кремля, не возникло ли у него в связи с задержанием Цаликова ощущение, что силовикам дали «зеленый свет» на работу со столь высокопоставленными чиновниками. Песков ответил, что «никогда красного света не было».

«Правоохранители работают. Мы читали, предъявлено обвинение, но никаких деталей мы не знаем. Правоохранители делают свою работу», — добавил он.

5 марта Следственный комитет сообщил о задержании Руслана Цаликова по уголовному делу о создании преступного сообщества, участники которого в 2017-2024 годах совершали хищения бюджетных денежных средств. Экс-замминистра также предъявлены обвинения в растрате, отмывании денег и получении взяток. Ему грозит до 20 лет колонии.

До этого Цаликов проходил свидетелем обвинения по первому уголовному делу против экс-замминистра обороны Тимура Иванова, приговоренного к 13 годам колонии. В деле речь шла о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». В январе 2025 года ТАСС писал, что Цаликов дал показания на Иванова, а также на его бывшего подчиненного, экс-гендиректора «Оборонлогистики» Антона Филатова.