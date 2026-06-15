ФСБ России пресекла мошенническую схему с акциями российских компаний на сумму более 7 млрд рублей в обход контрсанкций. Суд отправил троих фигурантов в СИЗО, еще двоих — под домашний арест.

По делу проходят руководители кипрской брокерской компании Mind Money Limited, ранее известной как Zerich Securities Ltd. По версии следствия, именно они организовали схему, которая позволяла обходить антисанкционное законодательство РФ. Закон запрещает выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, однако фигуранты дела нашли способ обойти этот запрет.

Как отмечает ФСБ, схема работала так: злоумышленники получили права на акции публичных российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний, которые до введения ограничений обращались на зарубежных фондовых рынках.

Договорившись с руководством ООО «Инвестиционная палата», они при помощи поддельных документов обменяли «замороженные» американские депозитарные расписки на акции российских компаний. В результате отечественным фирмам, как подчеркнули в ФСБ, был причинен ущерб в особо крупном размере.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России о мошенничестве в особо крупном размере.

Обыски прошли в квартирах и офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге. Следователи изъяли средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками, а также наличные на сумму свыше 100 млн рублей.