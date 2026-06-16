Крупнейшие издания, освещающие саммит G7 во Франции, обращают внимание на то, что форум проходит в атмосфере глубоких разногласий и напряженности между партнерами по обе стороны Атлантики, несмотря на некоторое ослабление напряжения после американо-иранской мирной сделки.

The Wall Street Journal: «После напряженности из-за Ирана Европа пытается просто избежать драки на саммите G7»

Когда-то европейцы считали, что смогут завоевать расположение президента Трампа, щедро восхваляя его и потакая его внешнеполитическим целям. Эти времена давно прошли.

На этой неделе европейские лидеры впервые с начала войны с Ираном лично встречаются с Трампом, и их цель проста: избежать повторения «боя в клетке», произошедшего на лужайке Белого дома в минувшие выходные.

CNN: «“Неловкая семейная встреча”: Трамп и лидеры G7 встречаются во Франции на фоне геополитических разногласий»

Большую часть первого года после возвращения на пост президента Трамп безуспешно пытался добиться соглашения между [президентом Украины] Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Но он редко обсуждает этот конфликт, <…> и европейские чиновники стремятся выяснить, готов ли Трамп оказать новое давление на Путина.

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Однако американские официальные лица откровенно заявили, что президент не преследует на этом саммите какой-либо конкретной цели, а администрация не ожидает крупных заявлений или заметных результатов.

«Все это, по сути, просто большая фотосессия», — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома. <…>

Трамп никогда не был большим поклонником саммитов G7. Во время первого срока он постоянно спрашивал советников, так ли необходимо его присутствие на таких встречах, и задавался вопросом, чего можно добиться без участия таких стран, как Россия и Китай.

Каждый саммит, в котором он принимал участие, так или иначе шел наперекосяк.

The New York Times: «На саммите G7 Трамп заявил, что конфликт на Украине „никак не затрагивает“ США»

Во вторник президент Трамп дал понять, что конфликт на Украине не является для США приоритетом, заявив журналистам на саммите G7 во Франции, что его страна «не имеет никакого отношения» к войне, которая идет «за тысячи километров».

Высказывания Трампа подчеркнули сохраняющиеся разногласия с союзниками по «Большой семерке», хотя предварительное соглашение с Ираном несколько ослабило напряженность <…>. Европейские лидеры надеялись вернуть ему [американскому лидеру] интерес к диалогу с Россией по вопросу урегулирования конфликта, но его комментарии напомнили, что Европе все чаще приходится полагаться только на себя.

Toronto Star: Дональд Трамп — это тот самый «заклятый друг», которого нельзя бросить, и на встрече G7 его придется терпеть

Пусть вас не обманывают ни лесть, ни роскошный ужин, запланированный в Версале. На саммите G7 президента США Дональда Трампа будут приветствовать как важного партнера ведущих развитых стран. Но его все чаще воспринимают как грубияна, способного испортить настроение на званом ужине, как заклятого друга, которого невозможно бросить и остается только терпеть.

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Перед отъездом премьер-министр [Канады] Марк Карни сказал о Трампе, что на международных саммитах тот «не только говорит, но и слушает», добавив, что речь идет не об указаниях из Овального кабинета, а о «реальном обмене мнениями». Однако позицию американского лидера трудно отделить от оскорблений, насмешек и издевательских выпадов, доносящихся из Вашингтона.

Süddeutsche Zeitung: «Хочешь играть в моей команде?»

Однажды Трамп заявил: «Макрон ошибается всегда и во всем». А Макрон? Он неизменно сохраняет самообладание — при необходимости даже за синими зеркальными очками.

Этот саммит в Эвиане — своего рода прощание, по крайней мере с главной сценой. Меньше чем через год Макрон уйдет, и Трамп не упускает случая об этом напомнить. «Макрон больше ни на что не влияет», — говорит он в таких случаях. И Макрон просто оставил Трампа одного на красной дорожке по прибытии в отель Royal в Эвиане — как будто его пригласили, а встретить забыли.

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В ответ Макрон заявил в эфире французского телевидения, что США не вправе ставить себя выше европейского или французского законодательства. «Я проведу с ним уважительный, но твердый разговор». На равных. Их совместное появление перед прессой получилось холоднее, чем когда-либо за все эти годы: Трамп даже не удостоил Макрона снисходительной улыбки, когда они пожимали друг другу руки.

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Зеленский появляется на заседании весь в черном. <…>. Участники сошлись во мнении, что поддержку Украины и давление на Москву необходимо усилить. «Россия должна заключить соглашение», — говорит Трамп после заседания.

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Второе рабочее заседание во вторник посвящено Ближнему Востоку; на него также приглашены лидеры Египта, Катара и ОАЭ. Европейцы и арабские страны в равной степени хотят понять, что именно американцы согласовали с иранцами. Для всех ключевое значение имеет свободный и, прежде всего, бесплатный проход через Ормузский пролив. Что именно говорится об этом в рамочном соглашении, судя по всему, остается неясным. И, конечно, что будет с иранской ядерной программой? «Они не будут разрабатывать или приобретать ядерное оружие», — говорит Трамп эмиру Катара. «Если они все же это сделают, разразится ад». Все следят за тем, что скажет Трамп, — а это он любит больше всего.