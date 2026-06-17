General Motors и Lockheed Martin объявили о сотрудничестве, направленном на ускорение производства вооружений с использованием технологий автоконцерна. Как пишет Financial Times, инициатива реализуется по запросу Пентагона и должна помочь увеличить выпуск критически важных боеприпасов.

По данным издания, давление на оборонные компании усилилось: администрация Дональда Трампа требует в ближайшие 3—7 лет увеличить производство таких вооружений в три-четыре раза, несмотря на то, что их изготовление занимает от двух до трех лет. Ранее Пентагон также обсуждал с GM и Ford участие автопроизводителей в цепочках поставок, включая выпуск компонентов для различных систем вооружений.

Операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон заявил, что «производственные мощности — это элемент национальной безопасности», а GM привнесет опыт в области массового производства, инженерии и управления цепочками поставок. В компании уточнили, что партнерство сосредоточено прежде всего на боеприпасах, но не ограничивается ими. Вице-президент GM по стратегии Брюс Браун отметил, что компания уже адаптировала коммерческие технологии для задач безопасности, включая производство военной техники и ускорение выпуска аппаратов ИВЛ во время пандемии COVID-19.

Стороны пока не раскрывают конкретные проекты и объем инвестиций, соглашение остается на стадии меморандума. Lockheed Martin планирует направить около $9 млрд до 2030 года на модернизацию производства, GM — $9 млрд капитальных вложений и $7 млрд на исследования. Рост спроса на вооружения связан с сокращением запасов на фоне войны в Иране и конфликта на Украине. США уже договорились почти утроить выпуск ракет Patriot и вчетверо увеличить производство систем THAAD и Precision Strike Missile.