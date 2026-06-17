Илон Маск через суд добился от немецкой телекомпании ZDF удаления фрагмента программы, в котором утверждалось, что он способствовал разжиганию насилия против мигрантов в Белфасте. Как сообщает Politico, телеканал выполнил требование, убрал спорный материал и добавил пометку о его удалении по юридическим причинам.

Речь идет о выпуске «ZDFheute live» от 12 июня под заголовком «Беспорядки в Белфасте — как Маск подпитывал протесты». В ZDF подтвердили, что получили требование через немецкую юридическую фирму и предоставили заявление о прекращении противоправных действий. Спор возник на фоне антииммигрантских беспорядков в Северной Ирландии, где в течение нескольких ночей происходили нападения на объекты, связанные с мигрантами, а полиция пыталась сдержать волнения.

По данным Politico, в интернете протесты поддерживали ультраправые активисты, чьи публикации Маск распространял в X. 9 июня он также написал: «Только протестуя МНОГОКРАТНО и ГРОМКО, мы добьемся каких-либо перемен!!».

Ведущий ZDF, открывая сюжет, заявил: «Расистская толпа отправилась на охоту за мигрантами. К этому призывал британский правый экстремист и технологический миллионер Илон Маск». Маск в ответ назвал эти утверждения «возмутительной ложью» и сообщил о юридических мерах. Его адвокат Йоахим Штайнхёфель заявил Politico, что решение является «явной победой» и назвал обвинения телеканала необоснованными с журналистской точки зрения.

В начале июня по всему Соединенному Королевству начались вспышки протестов против мигрантов. Люди в масках жгли дома и автомобили. Антимигрантские выступления начались после того, как в Северной Ирландии, предположительно, выходец из Судана чуть не убил мужчину. Подробнее о том, что произошло, как на происшествие отреагировали власти в материале RTVI.