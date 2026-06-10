По всему Соединенному Королевству начались вспышки протестов против мигрантов. Люди в масках жгли дома и автомобили. Антимигрантские выступления начались после того, как в Северной Ирландии, предположительно, выходец из Судана чуть не убил мужчину. Подробнее о том, что произошло, как на происшествие отреагировали власти и почему в Великобритании возникают протесты на почве расизма, — в материале RTVI.

Что произошло

Вечером 8 июня в Белфасте мужчина примерно 40 лет получил ножевые ранения в результате нападения на улице. Нападавший — предположительно, выходец из Судана — был арестован по подозрению в покушении на убийство, а на месте преступления полиция нашла кухонный нож.

По словам помощника начальника полиции Северной Ирландии Райана Хендерсона, пострадавший во время нападения получил серьезные травмы глаз, а также резаные раны на лице и спине. Как пишет агентство Reuters, до прибытия правоохранительных органов несколько человек пытались отбиться от злоумышленника. Позже полицейские отметили, что благодаря этому мужчина остался в живых.

После произошедшего подозреваемый остался под стражей, его обвиняют в покушении на убийство и ношении холодного оружия в общественном месте. Он должен предстать перед судом 10 июня. По словам Хендерсона, сейчас нет доказательств, указывающих на то, что это нападение можно квалифицировать как акт терроризма.

Полиция заявила, что подозреваемый прилетел из Парижа в Дублин, а после въехал в Северную Ирландию в феврале 2023 года. Он запросил убежище и получил разрешение оставаться в Великобритании до 2028-го. То есть мужчина имел законное право на проживание в Северной Ирландии.

Вспышка протестов

Несмотря на то, что подозреваемого взяли под стражу, уже на следующий день в Великобритании стали появляться отдельные очаги протестов против мигрантов. Вечером 9 июня в разных районах Белфаста собрались местные жители, которые поджигали дома, автобусы и автомобили. Первый министр Северной Ирландии Мишель О’Нил заявила, что группы людей в масках «сжигали дома, выгоняя семьи», демонстрируя «откровенный бандитизм».

Позже сообщения о протестах стали приходить из городов Англии, Уэльса и Шотландии.

Причиной резкой вспышки таких акций стало то, что в социальных сетях быстро распространилось видео с нападением, вызвав общественный резонанс. Антимигрантские и правые аккаунты (преимущественно в Х) подхватили ролик и начали призывать людей выходить на улицы. Подключился даже американский миллиардер Илон Маск, хотя он не имеет никакого отношения к Соединенному Королевству.

«Только протестуя часто и громко, можно добиться каких-либо изменений!!» — написал он.

Это далеко не первый случай, когда в регионе нарастает общественное недовольство из-за преступлений, совершенных мигрантами. Одним из последних резонансных событий стало убийство 18-летнего студента Генри Новака в Саутгемптоне британским сикхом Викрамом Дигвой.

Полицейские, приехавшие на вызов, застали студента еще живым, но даже не поняли, что он серьезно ранен. Дигва ложно обвинил его перед стражами порядка в нападении на почве расизма. Пока сотрудники правоохранительных органов надевали на студента наручники, сам Новак несколько раз пытался объяснить, что его ударили ножом. В результате Новак умер, не дождавшись скорой. Позже экспертиза подтвердит, что 18-летний британец не смог бы выжить. Викрам Дигва получил пожизненное.

Как реагируют политики

В случае с убийством Генри Новака голоса осуждения британской системы тоже зазвучали из-за Атлантики. Так, Илон Маск написал, что «Запад создал злую государственную религию», где обвинение в «расизме» — это самое тяжкое преступление, которое только можно совершить, «даже хуже, чем изнасилование или убийство».

«Генри Новак умер так же, как умирает цивилизация: брошенный, закованный в наручники властями, которые ему не доверяли и которым было на него наплевать, и обвиненный в преступлениях на почве ненависти, которых он не совершал. Каждый раз, когда оказывается потеряна жизнь, правильная реакция — единственная реакция — это праведный гнев», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

С той же риторикой выступал и лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж, призывая людей ответить «чистой холодной яростью».

9 июня, реагируя на покушение в Белфасте, Reform UK призвала власти раскрыть правду «о попытке обезглавливания».

«То, что произошло в Белфасте, ужасно. Власти должны немедленно раскрыть личность и статус нападавшего. Общественность имеет право на правду», — заявил Фарадж.

Аналогичные призывы прояснить события звучали и из самой Северной Ирландии. Лидер Демократической юниорской партии Гэвин Робинсон назвал это нападение «средневековым, варварским и систематическим увечьем человека».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение «ужасным» и «отвратительным», добавив, что «не потерпит подобных отвратительных сцен насилия на наших улицах». Однако сами беспорядки он раскритиковал, заявив, что они «совершенно неоправданы», а также призвал людей к спокойствию.