В Дублине уже несколько вечеров подряд идут протесты у здания отеля Citywest — места, где живут просители убежища. Беспорядки начались после того, как утром 20 октября предположительно один из мигрантов изнасиловал 10-летнюю девочку. Десятки человек задержаны, а несколько полицейских получили травмы.

Что произошло

Утром 20 октября появилась информация о том, что один из просителей убежища в Ирландии изнасиловал 10-летнюю девочку. Уже на следующий день 26-летний подозреваемый предстал перед судом, где ему и предъявили обвинения. Также сообщалось, что нападение на ребенка произошло недалеко от отеля Citywest в деревне Саггарт, графство Южный Дублин. Именно там расположились просители убежища в стране.

По законам Ирландии, имя подозреваемого в сексуальном насилии не разглашается, однако известно, что ему 26 лет. Также в суде было сказано, что подозреваемый в нападении на девочку не работает, а его адвокат просил переводчика с арабского.

Протесты перешли в беспорядки

В тот же день люди начали собираться возле отеля, в результате чего мирные протесты переросли в беспорядки. Собравшаяся толпа бросала файеры, кирпичи, бутылки и другие предметы в правоохранителей. Протестующие даже сожгли полицейский фургон. При этом в понедельник акция прошла мирно.

Как передает местное издание RTÉ, 21 октября у отеля Citywest собралось около 2000 человек. Некоторые из них держали антимигрантские плакаты и размахивали флагами Ирландии.

«Это был явно не мирный протест. Действия можно охарактеризовать только как бандитизм. Это была толпа, намеревавшаяся применить насилие против полиции», — заявил комиссар полиции Джастин Келли.

В результате были задержаны шесть человек.

В среду вечером толпа опять собралась у здания дублинского отеля и вновь столкнулась с полицией. На этот раз в результате беспорядков трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Двое из них были доставлены в больницу: один из них получил удар бутылкой по голове, а другой — травму плеча.

Власти сообщили, что во второй вечер протестов полицейский вертолет, который кружил над местом беспорядков, был атакован лазером.

Как пишет журнал Time, как минимум 24 человека были задержаны, в большинстве своем за нарушение общественного порядка. Издание отметило, что в основном в беспорядках участвовали «молодые мужчины и подростки». Пятерых несовершеннолетних отпустили после задержания, но должны будут пройти реабилитационную процедуру.

В июне Баллимине, Северная Ирландия, тоже прошли аналогичные протесты. Тогда двум подросткам румынского происхождения предъявили обвинение в покушении на изнасилование. Сообщалось, что третий подозреваемый в итоге бежал в Румынию.