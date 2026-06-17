Европейский союз должен задуматься об эффективности антироссийских санкций и отчитаться о конкретных результатах в цифрах. Такой запрос подал словацкий депутат Европарламента Эрик Калиняк, сообщает «Лента.ру».

Политик призвал институты ЕС раскрыть конкретные измеримые показатели, используемые при оценке эффективности антироссийских ограничений. Он также поинтересовался, проводился ли анализ воздействия санкций на экономику отдельных стран-участниц объединения.

«Меня не интересуют заявления о том, что санкции “работают”, я хочу знать, как и какая от них польза, в цифрах», — заявил Калиняк.

Свой депутатский запрос он озаглавил так: «Миллионы евро на санкции и помощь Украине, в то время как ЕС становится беднее. Как долго мы сможем позволить себе платить за санкции против России?».

Между тем на проходящем сейчас во Франции саммите «Большой семерки» лидеры Евросоюза условились еще сильнее ужесточить давление на российскую энергетику. Новые ограничительные меры в отношении этого сектора войдут в разрабатываемый сейчас 21-й пакет санкций. Кроме того, глава евродипломатии Кая Каллас активно продвигает введение запрета на въезд в ЕС для всех бывших участников СВО.

При этом накануне, 15 июня, Евросоюз оперативно ввел «промежуточный» мини-пакет санкций в отношении российских физлиц и предприятий, объяснив это реакцией на удары по Киеву.