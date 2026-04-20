Антироссийский санкционный режим незаметно размывается через исключения и лицензии, обратил внимание RTVI. За последние полгода США и их союзники не раз оставляли для России рабочие «окна» — от поставок нефти и работы НПЗ до транзита в Китай и сохранения зарубежной розницы Lukoil. Формально давление на Москву усиливается, но на практике санкционный режим регулярно подстраивают под энергобезопасность союзников и стабильность мирового рынка.

Среди самых заметных послаблений — немецкие активы Rosneft. Сначала Великобритания 22 октября 2025 года выдала специальную лицензию для Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, которые находятся под немецким госуправлением. Через неделю, 29 октября, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выпустило для них американскую генеральную лицензию, а 5 марта 2026 года заменил ее на GL 129A уже без даты окончания. Reuters писал, что Берлин добивался этой схемы из-за риска сбоев в работе PCK Schwedt — ключевого поставщика топлива для Берлина и востока Германии.

Отдельное исключение Вашингтон сохранил для Sakhalin-2 — это крупнейший международный нефтегазовый проект в России, осваивающий шельф острова Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции. 17 декабря 2025 года США продлили лицензию, разрешающую продажи нефти с проекта, до 18 июня 2026 года. Reuters прямо связывал это решение с интересами Японии, которая получает около 9% своего импорта СПГ из России.

Еще один пример — зарубежная инфраструктура Lukoil. 14 апреля 2026 года OFAC выпустил GL 128C, продлив до 29 октября 2026 года разрешение на работу около 2 тыс. заправок Lukoil за пределами России; одновременно была обновлена лицензия 130A для ряда болгарских структур компании. OFAC объясняет это исключение тем, что нужно смягчить последствия санкций для розничных потребителей.

Схожая логика сработала и в Сербии. OFAC 20 февраля 2026 года пролонгировал, а 17 апреля снова продлил послабления для NIS, контролируемой Gazprom Neft и Gazprom. Компания управляет единственным НПЗ Сербии и, по данным Reuters, покрывает около 80% потребностей страны в топливе. Под исключения попал и транзит российской нефти в Китай через Казахстан. 1 апреля 2026 года Bloomberg сообщил, что США разрешили Казахстану продолжать такой транзит до 19 марта 2027 года. По данным казахстанского Минэнерго и Interfax, речь идет примерно о 10 млн тонн в год.

Самое свежее и чувствительное послабление — это серия лицензий на продажу российской нефти, уже загруженной на суда. Сначала OFAC 5 марта выдал GL 133 для поставок в Индию, 12 марта — GL 134 для нефти и нефтепродуктов на судах, 19 марта обновил ее, а 17—18 апреля фактически продлил схему еще раз, разрешив такие покупки до 16 мая 2026 года. Reuters писал, что мартовская лицензия могла затронуть около 100 млн баррелей, а апрельское продление — открыть дорогу еще примерно такому же объему.

Есть и более тихие сигналы. 6 марта 2026 года OFAC вообще удалил из санкционного списка дубайскую логистическую компанию Globe Trekkers LLC, ранее попавшую под ограничения якобы за содействие поставкам в Россию подсанкционного оборудования.

В открытых источниках эксперты прямо предупреждают, что такие шаги ослабляют эффект санкций. Экономисты Brookings Робин Брукс и Бен Харрис отмечают, что ценовой потолок перестает быть «обязывающим», когда цена Urals опускается ниже $60 за баррель: в такой ситуации суда и страховщики из стран коалиции снова могут перевозить российскую нефть.