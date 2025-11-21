Власти США пригрозили прекратить поставки оружия и разведданных Украине, если Киев не подпишет разработанный Вашингтоном мирный план. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Киев находится под большим давлением со стороны Вашингтона, чем во время любых предыдущих мирных переговоров, и США хотят, чтобы Украина подписала рамочное соглашение к следующему четвергу (27 ноября. — Прим. RTVI)», — отмечает агентство.

Один из источников издания заявил, что Вашингтон хочет остановить военный конфликт и «заставить Украину заплатить за это цену».

20 ноября делегация военных чиновников США встретилась в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить путь к миру. Американская сторона назвала переговоры успешными.

Накануне депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко опубликовал версию проекта мирного соглашения из 28 пунктов на украинском языке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не получала каких-либо планов от Соединенных Штатов.