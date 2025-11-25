Министр армии США Дэн Дрисколл находится в Абу-Даби для встречи с представителями России, передают CBS News и Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, глава ведомства провел встречу с российской делегацией вечером 24 ноября, следующий раунд переговоров запланирован во вторник, 25 ноября. Чиновник и США сообщил CBS News, что цель предстоящих переговоров заключается в мирном процесса и быстром продвижении мирных переговоров вперед.

Собеседник FT отметил, что Киев знал о предстоящей встрече. Также, как пишет издание, в Абу-Даби ожидается встреча Дрисколла с начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым. В ГУР на запрос газеты не ответили.

При этом СМИ не уточнили состав российской и американской делегаций. Также неизвестно, встречаются ли три стороны вместе или по отдельности.

Politico со ссылкой на источник в Пентагоне ранее писала, что министр армии США Дэн Дрисколл пытается организовать встречу с главой Минобороны России Андреем Белоусовым для обсуждения плана по урегулированию российско-украинского конфликта.

22 ноября The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что на следующей неделе в Москву может прибыть группа генералов США, чтобы обсудить с Кремлем проект мирного соглашения по Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицал существование таких планов.