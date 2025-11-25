Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «информационной вакханалией» ситуацию вокруг переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Его комментарий опубликовал журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Я бы охарактеризовал ситуацию как информационную вакханалию. По-другому ее не назовешь. Действительно очень много противоречивых данных публикуется, сообщений. Мы предпочитаем не заниматься “мегафонной дипломатией”. Ждем, когда американская сторона поделится с нами контактами, предпочтительно в официальном плане», — сказал Песков.

По его словам, в России понимают, что между США и Украиной ведутся какие-то переговоры и что изначальный мирный план претерпел изменения.

«Но проект [президента США Дональда] Трампа может стать хорошей основой для переговоров. Настанет черед — и мы этим предметно займемся», — добавил представитель Кремля.

Песков не стал комментировать сообщения CBS News и Financial Times (FT) о том, что российская делегация встречается в Абу-Даби с министром армии США Дэном Дрисколлом. Эти американские СМИ со ссылкой на свои источники передали, что часть переговоров прошла в понедельник, 24 ноября и новый раунд запланирован на вторник, 25-е.

По данным собеседника FT, Украина знала об этих мероприятиях. Газета также пишет, что Дрисколл, как ожидается, встретится с начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым. В ГУР на запрос издания не ответили.

Politico ранее сообщил со ссылкой на источник в Пентагоне, что Дрисколл пытается организовать встречу с главой Минобороны России Андреем Белоусовым для обсуждения мирного плана по Украине. В свою очередь The Guardian написала 22 ноября со ссылкой на источники, что на следующей неделе в Москву с той же целью может прибыть группа американских генералов. Песков отрицал существование таких планов.