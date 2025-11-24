Часть положений, которые изначально присутствовали в американском мирном плане по урегулированию на Украине, не была полностью снята с повестки дня, а будет рассмотрена на последующих этапах переговорного процесса. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, эти вопросы планируется оформить в виде отдельных документов для будущих обсуждений.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило, комментируя этот подход, пояснил, что после урегулирования всех текущих вопросов, включая остающиеся неясными территориальные аспекты, президенты стран проведут прямые переговоры для окончательной доработки соглашения.

Он также отметил, что вопрос о потенциальном членстве Украины в НАТО «не полностью исключен», несмотря на категорическую позицию Москвы против такого шага.

Ранее западные СМИ, включая Financial Times и The Washington Post, сообщали, что в результате переговоров в Женеве первоначальный план США, состоявший из 28 пунктов, был сокращен до 19 положений.

Среди изъятых пунктов, по данным Bloomberg, оказалось положение о разморозке российских активов, против которого выступила Европа. Российская сторона, в свою очередь, последовательно заявляет, что любые действия с заблокированными активами считает неправомерными и готовит ответные меры на случай их конфискации.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что у Киева есть понимание о выделении вопросов, связанных с Евросоюзом и НАТО, в отдельный переговорный трек. Он подчеркнул, что Украина приветствует такой подход и рассматривает американские предложения как основу для работы, в которой важная роль отведена Европе, а главной задачей является сохранение единства с партнерами.

В Кремле, комментируя публикации в СМИ, заявили, что Москва не видела окончательного варианта плана, а обсуждение документа через средства массовой информации считает некорректным и недостоверным. В то же время помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что американские условия представляются для Москвы более приемлемыми, чем европейские, однако подчеркнул, что любой проект будет подвергаться переработке не только Киевом и его союзниками, но и российской стороной.