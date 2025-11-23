Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что было бы «хорошо узнать» конкретных авторов американского плана по урегулированию конфликта на Украине. «Было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан, прежде чем начнется работа по обсуждению его положений», — написал политик в соцсети Х.

Ранее группа американских сенаторов со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио заявила, что план на самом деле является российским, а не американским предложением — и не отражает официальную позицию Вашингтона, а лишь был передан Украине при его посредничестве.

«Сегодня днём нам позвонил министр Рубио. Думаю, он ясно дал нам понять, что мы являемся получателями предложения, переданного одному из наших представителей. Это не наша рекомендация, это не наш мирный план. Это предложение, которое было получено. Как посредники, мы договорились о предоставлении информации. Но мы её не публиковали», — заявил член сенатского комитета по разведке республиканец Майк Раундс.

Независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг заявил, что Рубио сказал им, что этот план «не является планом администрации», а больше похож на «список пожеланий русских».

После этих заявлений с официальным опровержением выступил сам госсекретарь. «Мирное предложение было разработано США. Оно предлагается как прочная основа для текущих переговоров. Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины», — подчеркнул он.

Сегодня план мирного урегулирования конфликта обсуждается с европейскими лидерами. Уже известно, что они предложили изменить некоторые пункты — в частности, призвали оставить Запорожскую АЭС под контролем Украины, отказаться от ограничения численности ВСУ и начинать диалог о возможных территориальных уступках только после прекращения огня.