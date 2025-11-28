Пока Владимир Зеленский остается президентом Украины, он не подпишет соглашение об отказе территорий в обмен на мир. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в интервью The Atlantic.

«Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территорий. Пока Зеленский является президентом, никто не должен рассчитывать, что мы откажемся от территорий. Он не подпишет отказ от территорий», — сказал он.

Ермак отметил, что это также запрещает Конституция Украины.

«Никто не может этого сделать, если только не хочет пойти против украинской Конституции и украинского народа», — добавил главный соратник Зеленского.

Ермак отметил, что на следующем этапе переговоров президент намерен провести четкую линию по вопросу о передаче любых территорий России.

По его словам, по территориальному вопросу Киев готов обсуждать только то, где должна проходить линия соприкосновения сторон конфликта: «Это то, что мы должны сделать».

The Atlantic отмечает, что такая непримиримая позиция резко ограничивает возможности украинских переговорщиков по достижению мирного соглашения.

Российский президент Владимир Путин 27 ноября заявил, что боевые действия прекратятся только после того, как ВСУ покинут подконтрольные им участки Донбасса. «Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — подчеркнул он.

Ранее глава государства заявил, что Москва готова к мирному диалогу при достижении своих целей военной операции. Он отмечал, что первоначальная версия американского мирного плана могла стать основой урегулирования.

Опубликованный 20 ноября документ из 28 пунктов предполагал признание де-факто российского статуса Крыма, Луганска и Донецка, но после встречи представителей США, ЕС и Украины в Женеве был существенно сокращен — по данным Politico, из него исчезли девять пунктов, включая условия о передаче Донбасса России и другие территориальные вопросы.